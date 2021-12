الرويح: مواكبة وتلبية احتياجات المجتمع.. تحظى باهتمام «بيتك»

مساهمات البنك خلال عام 2021 اتسمت بالتنوع والشمول والاستدامة

مبادرات البيئة والاستدامة حاضرة بقوة في برنامج مسؤولية «بيتك» الاجتماعية

البنك نظم بطولات ومسابقات تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي

نقل المبادرات الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار عبر التكنولوجيا والرقمنة

إطلاق حملة «KFH is Green» لنشر الوعي البيئي وتبني آليات صديقة للبيئة

تنظيم مبادرة تحدي المشي الافتراضي وسباق الدراجات الهوائية للاهتمام بالصحة

دعم المبادرين وأصحاب المشروعات الشبابية عبر مشاركتهم في العروض الحصرية

المبادرات والأنشطة الشبابية نالت جزءاً كبيراً من اهتمام «بيتك» خلال عام 2021

«بيتك» استأنف أنشطته وعروضه الحصرية الموجهة لكافة العملاء.. خاصة الشباب

البنك أطلق المبادرة الأولى من نوعها لتدريب مجموعة من طلبة جمعية رعاية المعاقين

«بيتك» أول بنك بالكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الإنجازات



تميز برنامج المسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالمبادرات والمساهمات الاجتماعية المتنوعة والشاملة في عام 2021، وتكللت الجهود المجتمعية للبنك بإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة النوعية على مستوى القطاع المصرفي.



ونجح «بيتك» في نقل مفهوم المسؤولية الاجتماعية «إلى مستوى جديد من الابتكار والشمول والاستدامة للمساهمة في خدمة المجتمع بمختلف فئاته وجوانبه، وتطوير شكل العمل المؤسسي المجتمعي.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح إن مواكبة وتلبية احتياجات واهتمامات المجتمع جزء أساسي من منهجية «بيتك»، مضيفا أن مساهمات البنك خلال 2021 اتسمت بالتنوع وشملت قطاعات وجوانب متعددة، وتراوحت بين الاهتمام بالبيئة والصحة والشباب والتعليم ونشر الثقافة المالية والمصرفية، والاهتمام بالمبادرين والفئات المجتمعية الأخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.



وأضاف أن عنصر الاستدامة كان حاضرا بقوة في برنامج المسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات والبرامج التي أطلقها «البنك» بالتعاون مع جهات محلية وعالمية.



الشباب والرياضة



احتل الشباب جزءا كبيرا من اهتمام «بيتك» خلال 2021، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات النوعية والأنشطة المتميزة التي تلبي تطلعات الشباب واهتماماتهم.



في هذا الصدد، قال الرويح إن «بيتك» نجح في تنظيم أول بطولة من نوعها على مستوى الكويت لرياضة البادل Padel، حيث لاقت نجاحا كبيرا بمشاركة شبابية واسعة، بالإضافة الى إشادات عديدة لما حققته من صدى واسع ومتابعة جماهيرية وتغطية اعلامية شاملة في الوسائل المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.



وأضاف أن تنظيم النسخة الثانية من بطولة بادل التي أقيمت برعاية اللجنة الأولمبية الكويتية بالتعاون مع لجنة البادل الكويتية، يعبر عن نجاح «بيتك» في تلبية اهتمامات وتطلعات الشباب.



وتأكيدا على كونه أكبر داعم للشباب، لفت الرويح الى ان «بيتك» أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» لتكريم اصحاب الانجازات بمختلف المجالات، الرياضية وغيرها، والوحيد الذي يضم فريق مبادري «بيتك» الذي يشمل أسماء عديدة ساهمت برفع اسم الكويت عاليا بمختلف المجالات.



من جهة أخرى، قال الرويح إن «بيتك» نجح في نقل المبادرات الاجتماعية الى مستوى جديد من الابتكار بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع.



وانعكاسا لنجاح هذه الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية، نظم «بيتك» خلال فترة الإغلاق بسبب الظروف الاستثنائية، مبادرة تحدي المشي الافتراضي بالتعاون مع تطبيق V-Thru، حققت أكثر من 60 ألف مشاركة من مختلف شرائح المجتمع في أقل من شهر.



وضمن برنامج «صحة أفضل.. لحياة أفضل» وحرصا على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتشجيع اتباع نمط حياة صحي، نظم «بيتك» للجمهور ماراثونا افتراضيا للدراجات الهوائية يمكن المشاركة فيه من أي مكان حسب الاشتراطات الصحية، فضلا عن رعايته لألعاب رياضية بالتعاون مع تطبيق Li3ib.



ونظم «بيتك» خلال 2021 السباق الرياضي التفاعلي الرقمي الأول من نوعه KFH DIGITAL WALLET TREASURE HUNT الذي أقيم في مجمع 360 بمشاركة 30 فريقا.



حملة «KFH is Green»



يسعى «بيتك» إلى أن يكون مثالا يحتذى في تعزيز المساهمات نحو البيئة، وتبني آليات عمل وممارسات صديقة للبيئة لتحقيق أثر تنموي مستدام، والتي تندرج ضمن حملة KFH is Green التي أطلقها في 2021.



وتأكيدا لذلك، قال الرويح إن «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف دعم جهودها في حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت للموسم الزراعي 2021/ 2022، والتي تتماشى أيضا مع إيمان البنك بدوره الريادي في نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والزراعة.



وأضاف أن «بيتك» وقع أيضا شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي، والتي تأتي تحت مظلة حملة «KFH is Green» النوعية وجهوده لحماية البيئة، والدعوة إلى تشجير وتخضير الكويت.



علاوة على ذلك، دعم «بيتك» وشارك في العديد من الأنشطة المتعلقة بمجال البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى مثل مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة العاصمة، فضلا عن تنظيم حملات تنظيف الشواطئ بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بهدف نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على بيئة الكويت نظيفة.



دعم الطلبة والخريجين



في إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الطلبة والشباب والاهتمام بالعلم وتكريم المتميزين، شارك «بيتك» في حفل تخرج طلبة كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت، بالإضافة إلى رعايته مشاريع تخرج لطلبة جامعة الكويت- كلية الهندسة والبترول، حيث يعد البنك أكبر داعم لمشاريع تخرج الطلبة.



كما جدد «بيتك» مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST»، بهدف مواصلة التعاون وتنفيذ البرامج المشتركة بما في ذلك عقد ورش تدريبية وتوفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، والبعثات الدراسية الداخلية، واستقطاب الشباب المبدع والمتفوق ضمن برنامج «فرصة» وبرامج الفرص الوظيفية الأخرى للعمل في «بيتك»، إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية وتعليمية لخدمة الطلبة، وتوظيف الشباب المتفوق للعمل في «بيتك»، وتأهيل قدرات الخريجين عن طريق العمل الميداني، والتعاون في مجالات البعثات الدراسية الداخلية، الى جانب تبادل البحوث ودعم المؤتمرات والأندية الطلابية وغير ذلك من أوجه التعاون.



وجدد بيت التمويل الكويتي (بيتك) مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST بالإضافة إلى رعايته حفل تخرج طلبة الجامعة.



هذا، وجدد «بيتك» شراكته الاستراتيجية مع الكلية الأسترالية بالكويت، فضلا عن مشاركته خلال العام في المعرض الوظيفي الافتراضي الذي نظمته الكلية.



وجدد «بيتك» شراكته الاستراتيجية مع نادي الإدارة والتسويق في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، وذلك ضمن إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لدعم أنشطة وفعاليات النادي والانشطة التي تخدم الطلبة، وجريا على عادته في الاهتمام بموظفيه ورعايتهم، كرم «بيتك» أكثر من 50 من ابناء موظفي «بيتك» الحاصلين على معدل 90% فما فوق في الثانوية العامة.



ذوو الاحتياجات الخاصة



في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، قال الرويح إن «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين»، يقوم بموجبها بمبادرات مختلفة من ضمنها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك».



وأضاف الرويح أن «بيتك» كرم أول دفعة من طلاب الجمعية، مشيرا إلى أن «بيتك» يفخر بهذه المبادرات النوعية التي تعكس استراتيجيته وريادته في المسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.



الاهتمام بالصحة



تماشيا مع حملة «صحة أفضل لحياة أفضل» التي تهتم بتشجيع ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة، قال الرويح إن «بيتك» قام بالتعاون مع واحة مشرف وتطبيق «لعب» بتقديم فرصة الاستمتاع بالدراجات الهوائية في واحة مشرف لعملاء «بيتك».



وأضاف أن «بيتك» أطلق العديد من المبادرات التي تركز على التشجيع على ممارسة الرياضة والمبادرات الصحية عبر توقيع شراكات استراتيجية مع جهات صحية مختلفة ضمن إطار استراتيجية تشجيع الموظفين على الاهتمام بالصحة.



هذا، وأطلق «بيتك» حملة توعوية متكاملة بمناسبة اليوم العالمي للسكري، كما شارك في الحملة التي نظمها معهد دسمان للسكري واستضافها مركز الحمراء للتسوق. ونظم أيضا حملة متكاملة للتوعية بسرطان الثدي استمرت طوال شهر أكتوبر تحت شعار «كوني واعية».



دعم المشاريع الشبابية



يعكس دعم «بيتك» للمبادرين اصحاب المشاريع والمبادرات الشبابية دوره الرائد في تشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية. في هذا الجانب، قال الرويح إن «بيتك» يلعب دورا كبيرا في دعم وتمويل المبادرات الشبابية.



مساهمات مجتمعية



أشار الرويح إلى الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها «بيتك» مع وزارة الداخلية وكان حصادها تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المجتمعية المختلفة على مدار العام، منها تنظيم زيارات لرجال الداخلية وتثمين دورهم خلال الفترة السابقة، فضلا عن توظيف قنوات «بيتك» على وسائل التواصل لدعم مبادرات وزارة الداخلية عبر نشر الوعي المروري بين أبناء المجتمع وتقديم إرشادات تثقيفية وتوعوية لسلامة قائدي المركبات ومرتادي الطرق من المشاة، وكذلك إرشادات لأولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم في مواسم العودة إلى المدارس، والتنسيق في برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير»، وغيرها الكثير من المبادرات.



وأوضح أن «بيتك» كان حاضرا في الحملة الوطنية الخاصة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تحت شعار «تعليم آمن».





تعاون مع «الهلال الأحمر»



في تأكيد جديد على سجله الحافل بالإنجازات والمبادرات التي ترسي مفهوم الكفاءة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، أفاد الرويح بأن «بيتك» وقع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين ومحتاجين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني.

وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء، والاغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب انشاء عيادة، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.



علاوة على ما سبق، وبتبرع من «بيتك»، قام الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الأسر المحتاجة والمسجلين لدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



المبادرات الرمضانية



لفت الرويح إلى أن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها الكويت، لم تمنع «بيتك» من مواصلة أنشطته وبرامجه المتميزة التي يطلقها سنويا كجزء من برنامج شهر رمضان المبارك.



وأضاف أن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 6» لعام 2021 كان حافلا بأنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات شبابية ورياضية وتوعوية مختلفة، مع الحرص على تحقيق التميز في الابتكار الاجتماعي عبر إدخال التقنيات الرقمية والأنشطة الافتراضية التي تخلق حلولا تضيف قيمة للمجتمع وتعزز التفاعل بين «بيتك» والجمهور، ضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.



دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»



إيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها، قال «الرويح» إن «بيتك» كان من أبرز الداعمين والمساهمين في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بداية العام بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



وأضاف أن مساهمة «بيتك» في الحملة التوعوية كانت فاعلة عبر نشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي وجميع القنوات الإلكترونية للبنك.



وسعيا لضمان انتشار حملة «لنكن على دراية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أهدافها المرجوة، أفاد الرويح بأن «بيتك» خصص ميزانية للإعلانات المدفوعة بالإضافة إلى استخدام جميع المميزات والخدمات التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز انتشار الحملة، فضلا عن المسابقات والأسئلة التفاعلية التي يطرحها على الجمهور.



ولفت إلى أن التوعية بحملة «لنكن على دراية» لا تقتصر على الجمهور وعملاء «بيتك» فحسب، بل يعمل البنك أيضا على توعية موظفيه من خلال نشر مواد الحملة عبر منصة للتواصل الداخلي وكذلك حساب الموظفين بالإنستغرام.



تكريم الصفوف الأمامية



ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وتقدير جهود الصفوف الأمامية، كرم «بيتك» فريق التطعيم في مركز التطعيم بجسر جابر وأثنى على دورهم الكبير في التنظيم وخدمة المراجعين لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها «بيتك» بهدف تقديم الشكر والثناء للعاملين في المركز وتقدير الجهود الوطنية المشتركة لمختلف القطاعات التي شملت الى جانب الطواقم الطبية، رجال الداخلية، والادارة العامة للدفاع المدني، وقوة الاطفاء، والهلال الاحمر، والطوارئ الطبية وغيرها من القطاعات المعنية.