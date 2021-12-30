تقدم «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، سيارة أزيرا 2022 الجديدة والفريدة بتصميمها، وخصائص الراحة ومزايا الأمان، والمتوافرة اليوم في صالات عرض شمال الخليج أمام عملاء هيونداي من محبي سيارات السيدان العائلية الأنيقة.



وتأتي أزيرا الجديدة مزودة بأحدث تقنيات الأمان المبتكرة من هيونداي، وهي تقنية «سمارت سينس»، التي تعد من أحدث المزايا التكنولوجية التي تستخدمها هيونداي. كما تحتوي هذه السيارة على أنظمة أمان مبتكرة تساعد على التقليل من حدة التوتر أثناء القيادة.



فعلى سبيل المثال، المصابيح الإرشادية التي تضيء عند التحرك إلى الخلف لتبين للمشاة اتجاه حركتك عند رجوعك إلى الخلف، كاميرا 360 وشاشة عرض محيط السيارة إلى جانب نظام التحذير من الاصطدام في المنطقة غير المرئية ونظام قفل الأبواب الالكتروني المساعدة على الخروج الآمن.



وتحتل سيارة أزيرا الجديدة حقا منزلة تفوق نظيراتها بفضل ما تحمله من ميزات ملموسة تعزز من مستوى الراحة والرفاهية وتقدم آليات قيادة قوية. وبذلك، تستحق هذه السيارة لقبها بوصفها سيارة السيدان الرئيسية ضمن علامة هيونداي.



ويبرز شكلها الرياضي توازنا رائعا بين وظائفها ومكانتها المتميزة، وتضفي أضواء الليد الخلفية المقوسة بأناقة خاصية مميزة بشكل ملحوظ لا تليق إلا بسيارة مميزة، ويمكنك ضبط الإضاءة المحيطة التي تتضمن 64 لونا بما يناسب حالتك المزاجية، إضافة إلى لوحة تحكم بالمناخ بشاشة لمس وشاشة لمس (ال سي دي) بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي «إنفينيتي»، وتشغيل المحرك عن بعد وغيرها من مزايا الراحة والترفيه.



تجذب سيارة أزيرا الجديدة أنظار الجميع من كل حدب وصوب، فهي سيارة استثنائية من سيارات السيدان التي لا تليق إلا بالنخبة. ويبدأ هذا التفرد من الأناقة العصرية الفطرية التي يتألق فيها المظهر الرياضي الفريد، والذي يمثل الهوية المميزة لتصميمات هيونداي.



كما تبرز الشخصية الرياضية الحيوية لأزيرا الجديدة من خلال المحور C والمصد الخلفي المقتطع بأناقة مع الإحساس الفاتن بحجمها متعدد الأبعاد.

وتحتوي شبكتها الأمامية العريضة اللافتة للنظر على فتحات مضيئة تشبه اللآلئ وتشكيلات أنيقة مطلية بالكروم. وتخاط بكشافات ليد أمامية لها شكل مميز تشع ضوءا ساطعا ينير ظلام الليل بفضل نمطها الهندسي الفريد من نوعه، لتضفي بذلك لمسة نهائية من الكمال.



رحابة وأناقة لا تقارن



تتسم أزيرا، سيارة السيدان العائلية بالرحابة والأناقة والفخامة، وهي مصممة للأشخاص الذين لا يرضون إلا بأن يكونوا في المقدمة. ترقى هذه السيارة بمفهوم الفخامة إلى مستوى جديد.

بالإضافة إلى كونها تمتلك اكثر هيكل موثوق واضح الملامح ضمن فئتها، وبالإضافة إلى بنية أزيرا المتينة والقوية، كما أنها أبدعت في تحويل القيادة إلى متعة متناهية بين الفخامة وقوة الأداء.



كما تتميز أزيرا برحابة التصميم الداخلي وبفخامة متناهية، تتجسد في المواد المستخدمة في مقصورتها، فالمقاعد مكسوة بجلد نابا الفاخر، والزينة مصنوعة من الخشب المقوى، ومفاتيح التحكم المرصعة من الكروم الناعم، في حين يكشف كل مكون داخلي في أزيرا عن براعة دقيقة متناهية في روعتها.



وتتميز أزيرا بمحرك V6 ،3.5 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيكي بـ 8 سرعات يعمل بخاصية مزود بتقنية التحكم بنقل الحركة «شيفت باي واير».



هذا، ويجدد إطلاق أزيرا ثقة هيونداي العميقة بمستوى الجودة والمتانة التي تتمتع بها منتجاتها من فئة السيدان والعائلية وصولا إلى السيارات الرياضية والدفع الرباعي وSUV، وبعد أن أثبتت «شمال الخليج» مكانتها كإحدى الشركات الأكثر نموا في السوق الكويتي، وواحدة من الوكلاء الأبرز لهيونداي في منطقة الشرق الأوسط.