باهي أحمد



لأول مرة في الكويت، استضاف مركز بورشه، شركة بهبهاني للسيارات، أعضاء الصحافة المحلية وصناع المحتوى الرقمي في تجربة حصرية لاستكشاف سيارة بورشه تايكان الكهربائية بالكامل والتعمق في تفاصيلها الهندسية وميزاتها التقنية المتقدمة والمتطورة وكذلك شاحنها، عبر تطبيق تايكان للواقع المعزز من بورشه.



وكانت بورشه قد أطلقت هذا التطبيق الحصري في وقت سابق من عام 2021 بهدف تمكين صناع المحتوى من خلق محتوى فريد من نوعه عبر الواقع المعزز وباستخدام خاصيتي الفيديو والصوت بالتسجيل المباشر.



تطبيق «تايكان»



ومتحدثا عن هذه التجربة، قال مدير عام مركز بورشه الكويت هاني مرعي ان ما يميز تطبيق تايكان للواقع المعزز أنه يبرز الهندسة المتقدمة التي قامت بتصنيع هذه السيارة الرياضية الكهربائية لتكون جاذبة، فعالة ومبتكرة بكفاءة عالية، ومع أن العديد من صناع المحتوى قاموا بتجربة قيادة سيارة بورشه تايكان، إلا أنهم لم يروا أدق تفاصيلها التي عادة ما نراها عندما نزيل الهيكل الخارجي لهذه السيارة الشهيرة.



يستجيب تطبيق تايكان للواقع المعزز إلى الطرق المتغيرة في تقديم المحتوى الرقمي بشكل مبدع وباستخدام الهواتف الذكية، إذ يأتي هذا كجزء من أهداف بورشه لتعزيز استثمارها في التكنولوجيا المتاحة والمساهمة في صنع محتوى تفاعلي ومبتكر أكثر من أي وقت مضى.



هذا التطبيق غير متوافر على متاجر التطبيقات في الوقت الراهن، وتم توفيره حصريا للصحافة وصناع المحتوى، بناء على طلب من مركز بورشه الكويت.



أبرز المميزات



تتوافر تايكان بثلاثة طرازات هي تايكان 4S وتايكان توربو S وتايكان توربو، وتكتب فصلا جديدا في تاريخ بورشه الذي يمتد على مدار 70 عاما، حيث تفتتح عصر السيارات الكهربائية في شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.



تضاهي سيارة تايكان توربو S وقت التسارع في سيارة بورشه 911 GT2 RS الأسطورية حيث تنطلق من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 2.8 ثانية فقط، بينما يحقق طراز توربو هذا التسارع في 2.3 ثانية، ويحققه طراز 4S في 4 ثوان.

ويعد طراز توربو S من أقوى طرازات بورشه التي دخلت خط الإنتاج، حيث تبلغ قدرته 761 حصان متري (560 كيلوواط) مع نظام «التحكم بالانطلاق» (Launch Control)، بينما تبلغ قدرة المحرك في طراز توربو 680 حصان متري (500 كيلوواط) ويأتي طراز 4S تاليا لهما بإنتاج 571 حصان متري (420 كيلوواط) عند تجهيزه ببطارية «الأداء الفائق بلاس» (Performance battery Plus).



تأتي هذه القوة الفائقة من محركي الدفع المتزامنين فائقي الأداء على المحورين الأمامي والخلفي، ما يجعل سيارة الصالون ذات الأربعة أبواب سيارة مجهزة بنظام الدفع الرباعي.

ويتعزز الأداء من خلال ناقل حركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، وهو الأول من نوعه في العالم في سيارة كهربائية، ما يتيح التسارع في وقت قصير للغاية والسرعة العالية.

ويقترن نظام الدفع الرباعي الكهربائي بنظام توزيع العزم المتغير ونظام Porsche Traction Management للدفع الرباعي الذكي.

ويتشارك طرازا تايكان توربو وتوربو S في نفس السرعة القصوى، والتي تبلغ 260 كم/ ساعة. وتصل أقصى سرعة لطراز تايكان 4S إلى 250 كم/ ساعة.



تصميم مستقبلي



تعكس تايكان المنهج الجديد الذي بدأت بورشه اتباعه على مستوى التصميم، والذي يتميز بالبساطة والتطلع إلى المستقبل دون التفريط بسمات تصاميم بورشه الفريدة.

تستمد السيارة تصميم السقف الرياضي المنزلق إلى الخلف حتى مؤخرة السيارة من طراز 911، والذي يعمل على توفير مساحة أكبر تكفي لوجود المقاعد الخلفية بالإضافة إلى 366 لترا من مساحة التخزين.