كشفت شركة تويوتا مؤخرا عن أحدث تقنياتها المبتكرة الصديقة للبيئة خلال معرض إكسبو 2020 دبي، أحد أهم الأحداث العالمية، حيث قامت بإطلاق الجيل الجديد من تويوتا ميراي باعتبارها المركبة الرسمية لجناح اليابان في المعرض.



وتعتمد هذه المركبة الكهربائية العصرية على خلايا وقود الهيدروجين وتمتلك تقنيات مبتكرة تمكنها من توفير تجربة قيادة كهربائية بالكامل بأعلى كفاءة في فئتها خالية من الانبعاثات الكربونية، وتؤكد على التزام شركة تويوتا بتحقيق الحياد الكربوني، وتأمين حرية التنقل للجميع. وقد تم اختيار تويوتا ميراي لتجسد الحرفية والابتكار وصلت إلى الجناح خلال مناسبة خاصة تم عقدها مؤخرا.

وسيقدم الجيل الجديد من هذه المركبة حلا نوعيا لتنقل العاملين في جناح اليابان خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره، وشهد إعجاب الجمهور من جميع أنحاء العالم منذ أن فتح أبوابه للزوار في بداية أكتوبر الماضي.



وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «إنه لشرف عظيم أن يتم اختيار تويوتا ميراي كمركبة رسمية لجناح اليابان في حدث عالمي كهذا.

فشعار إكسبو 2020 دبي «كيفية تواصل العقول وصنع المستقبل» يتمحور حول الاستدامة والتنقل والفرص، وهذه المحاور الثلاثة تتسق مع رؤية شركة تويوتا للوصول لعالم أفضل». وأضاف: «هناك اهتمام قوي في المنطقة بالهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لمشاركة مركبة تويوتا ميراي.

فخلايا الوقود الهيدروجينية هي إحدى التقنيات المتنوعة الكثيرة التي نعمل على تطويرها ضمن جهودنا للوصول إلى مجتمع محايد للكربون وحرية التنقل للجميع».



من جهته، قال تومياسو ناكامورا، المفوض العام في جناح اليابان، بقوله: «نحن سعداء بوجودنا هنا في دبي لاستعراض الحلول اليابانية التي نطورها بناء على أفكار مبتكرة للوصول إلى غد أفضل.

كلمة «ميراي» باليابانية تعني «المستقبل»، واسم المركبة يناسب فكرة الجناح التي تركز على ابتكار مستقبل مستداما وأكثر أمانا، وأسهل للجميع.

ولتحقيق ذلك، علينا أولا أخذ العبرة من التحديات التي واجهتها بلادنا بصفتها العدسة التي نتفحص من خلالها مشاكل العالم، ثم تبادل الأفكار بشأن كيفية التغلب عليها والمضي قدما.

نحن سعداء بوجود شركة تويوتا إلى جانبنا في رحلتنا الملهمة هذه، ونتطلع قدما لاستكشاف الإمكانات المهمة التي يتيحها حدث بمثل هذه الأهمية من خلال جمع الناس للاحتفاء بالإبداع الإنساني العالمي».