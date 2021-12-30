أعلن بنك برقان عن تعطيل أعماله يوم الأحد 2 يناير 2022 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف البنك الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، وسيستمر فرع المطار باستقبال وخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة على مدار 24 ساعة.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كافة خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل عبر مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على مدار الساعة على الرقم 1804080، كما يمكن للعملاء اجراء كافة المعاملات البنكية بسهولة وأمان من خلال تطبيق بنك برقان.



وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء الكرام بأطيب التهاني بحلول العام الجديد، وكل عام وأنتم بخير.