أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع مجمع أجيال، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع عملاء البنك من مستخدمي تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو خدمة الاونلاين الحصول على الخدمات المصرفية على مدار الساعة عن طريق التواصل مع موظفي مركز خدمة العملاء مباشرة بواسطة خدمة الفيديو المباشر.

هذا، وسوف يباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، وبهذه المناسبة، ينتهز البنك التجاري الكويتي هذه الفرصة لكي يتقدم للجميع بأطيب التهاني، متمنيا أن يكون العام الميلادي الجديد 2022 عام خير وسعادة ونجاح.