بدء التشغيل الآمن لمركز التجميع 31 الإستراتيجي بطاقة إنتاجية 100 ألف برميل نفط يومياً

توقيع عقد إطلاق تطبيق حقل النفط الرقمي مع «هاليبيرتون».. لدعم إستراتيجية التحول الرقمي



سجلت شركة نفط الكويت انجازات عديدة خلال 2021، حيث نجحت الشركة في توقيع عدد من العقود المهمة لتطوير انتاج النفط والغاز والمتمثلة في توقيع عقد إنشاء وتشغيل محطة الإنتاج الجوراسي 4 و5، فضلا عن الانتهاء من مشاريع كبرى يأتي في مقدمتها الانتهاء من مشروع مركز تجميع 31 بطاقة انتاجية 100 ألف برميل يوميا والذي يعتبر اضافة هامة لإنتاج الشركة خلال العام الجديد.



وقالت شركة نفط الكويت في بيان صحافي ان الانجازات التي سجلتها خلال 2021 هي كالتالي:



1- مواصلة خفض نسبة حرق الغاز، إذ حققت «نفط الكويت» مستوى منخفضا جديدا في نسبة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، ما جعل الكويت تتقدم مراكز عدة على قائمة أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم بهذا المجال.



2- توقيع عقد إطلاق تطبيق حقل النفط الرقمي مع شركة «هاليبيرتون»، والذي سيطبق على جميع الحقول النفطية في الشركة، لدعم إستراتيجية التحول الرقمي ونشر منصة التميز المؤسسي المتكاملة عبر قطاعات «نفط الكويت»، والمضي قدما في تطوير الحقول الذكية للمساهمة في تحقيق إستراتيجية العام 2040.



3- تدشين أول عملية بحرية في ميناء الزور بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك».



4- بدء التشغيل الآمن لمركز التجميع 31 الإستراتيجي، بحيث يساهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميا، إضافة إلى 240 ألف برميل من المياه المعالجة، ويضم خطا لتصدير النفط الخام، وخطا آخر لتصدير الغاز متصلا بمحطة تعزيز الغاز 132، فضلا عن خط ثالث لتصدير المياه المنتجة إلى محطة معالجة المياه.



5- تدشين أول بئر حقن مياه في حقل بحرة، وهو يمثل نقلة نوعية في تطوير المكمن، لتطوير قدرته الإنتاجية بشكل يتماشى مع إستراتيجية 2040، إذ تعتبر البئر متصلة بمحطة معالجة وحقن المياه عبر خط أنابيب مياه تقدر مسافته بنحو 12 كيلومترا، وقد تم إنجازها خلال فترة قياسية بلغت 90 يوما فقط.



6- أول استخدام لخدمات الأنابيب الحلزونية بحقل المناقيش، إذ إنه للمرة الأولى في حقول غرب الكويت، نجحت «نفط الكويت» في سحب وإنزال المضخة الغاطسة الكهربائية باستخدام خدمات الأنابيب الحلزونية في بئر «المناقيش 168»، ما يفتح آفاقا جديدة في طريقة التعامل مع هذه المضخات، ويقلل بشكل كبير جدا الفترة الزمنية اللازمة لإعادة إصلاحها.



7- استكمال إنشاء وتسليم مركز التطعيم بجسر جابر لوزارة الصحة بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، بحيث تبلغ طاقته الاستيعابية إلى نحو 5 آلاف سيارة يوميا، بمساحه إجمالية 45 ألف متر مربع.



8- افتتاح مركز خدمة المواطن للعاملين في القطاع النفطي في مدينة الأحمدي.



9- تسليم مستشفى الأحمدي (ساوثويل) إلى إدارة مستشفى العدان، إذ قامت «نفط الكويت» بتسليم كامل المرافق لاستقبال المراجعين فيه.



10- إطلاق العمل في وحدة أطفال الأنابيب بمستشفى الأحمدي في شهر أغسطس 2020، والقيام بأول عملية ولادة لطفل أنابيب في مايو 2021.



11- استئناف استقبال غاز الوفرة بمنطقة غرب الكويت بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، لتعزيز إستراتيجية تعزيز قيمة المواد الهيدروكربونية وزيادة الإنتاج والتقليل من حرق الغاز المصاحب للإنتاج.



12- إطلاق حملة «فخورين فيكم» الموجهة لأفراد الطواقم الطبية والتمريضية خلال جائحة كورونا في فبراير 2021.



13- إعادة افتتاح معرض أحمد الجابر للنفط والغاز لاستقبال الزوار بعد إغلاقه لانتشار فيروس «كورونا»، عقب تحسن الوضع الوبائي وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، إذ أكملت «نفط الكويت» كل استعداداتها لإعادة افتتاح المعرض واتخذت الإجراءات الوقائية، واشترطت الحجز المسبق للزيارات، عبر موقع إلكتروني، وفتح أبواب المعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من 7 صباحا وحتى 3 عصرا.



14- تسليم نحو ألف كتاب أثري لمكتبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي تعود إلى حقبات مختلفة من أربعينات إلى سبعينات القرن الماضي، إذ تولى فريق عمل العلاقات العامة تسليم ما يقارب الألف كتاب إلى المكتبة بهدف إثراء محتواها، من خلال زيارة قام بها وفد من الفريق إلى المجلس الوطني، تقدمته رئيس الفريق نورة الصولة، وضم إليها رئيس آمري العلاقات العامة روض السميط، وآمر العلاقات العامة محمد بوعباس.



15- الحصول على جائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدامة في رؤية «الكويت 2035»،



16- الفوز بجائزتين من «غلوبل بيزنس أوتلوك» عام 2019، و2021، في فئتي أفضل شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وأفضل إدارة للاستجابة للأزمات، بما يعكس المكانة الدولية للشركة في مجال المسؤولة الاجتماعية، وتركيزها على البقاء كمصدر موثوق للطاقة في العالم.



17- حملات توعوية للتشجيع على التطعيم بشعار «بادر بالتطعيم» بدعم حملة التطعيم «نعم للتطعيم»، بالتوعية، أو تأمين الظروف الملائمة لتطعيم كل من يرغب، بدءا بالعاملين فيها وفي القطاع النفطي بشكل عام.



18- إنشاء مركز تطعيم جسر جابر بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، وهو الأول بنظام خدمة السيارات في الكويت، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 5 آلاف سيارة يوميا، وبمساحة إجمالية 45 ألف متر مربع.



19- وقعت شركة نفط الكويت على 5 عقود لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي، وذلك ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة (KERP) الذي يعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، وستعمل المشاريع على إصلاح وتأهيل ما يقارب 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالتسرب النفطي جراء الغزو، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع نقطة الارتباط الكويتية.



20- تدشين أول بئر حقن مياه في حقل بحره وهو إنجاز يمثل نقلة نوعية في تطوير المكمن الموجود بحقل بحره، وبما يتوافق مع احتياجات الحقل لتطوير قدرته الانتاجية بشكل يتماشى مع استراتيجية الشركة والقطاع النفطي لعام 2040، ويحقق الأهداف الموضوعة لها.



21- توقيع عقد إنشاء وتشغيل محطة الإنتاج الجوراسي 5 وذلك مع شركة «جيرا لهندسة النفط والغاز»، وتوقيع عقد إنشاء وتشغيل محطة الإنتاج الجوراسي 4 وذلك مع شركة «سبتكو» البترولية العالمية، وتستهدف كل محطة لزيادة إنتاج الغاز الحر بمعدل 150 مليون متر مكعب قياسي، وزيادة إنتاج النفط الخفيف بواقع 50 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الكبريت، وهي تعتبر من المشاريع الاستراتيجية للشركة في إطار سعيها للوصول إلى هدف إنتاج 950 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الحر.