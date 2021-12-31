القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير جريدة «الخليج» الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، مؤكدا أن ما يجرى على أرض مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر والاعتزاز، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر.



وأشاد بهبهاني، خلال استقباله السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، بالعلاقات الكويتية- المصرية الوطيدة الراسخة والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مؤكدا على خصوصيتها وأنها تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول من حيث التعاون المثمر والقواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه قضايا المنطقة المختلفة.



وقال إنه حريص على إقامة «الأسبوع الكويتي في مصر» في دورته السنوية الـ 12، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، تحت شعار «الكويت في مصر»، وذلك بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك وزيادة دعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر للسفير المصري أسامة شلتوت على الزيارة متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.