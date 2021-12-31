يستمر بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال العطلة بتقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة عبر القنوات البديلة والمنصات الرقمية، حيث تتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني «kfh.com»، أو عبر تطبيق الموبايل «KFHOnline»، أو عبر فروع «KFH Go» الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع «KFH Go»، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي يجعل منه الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.



وتضم فروع «KFH GO» جهاز «XTM» الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب أجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الإيداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.



ويستطيع العملاء من خلال فروع KFH Go المنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية دون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.



كما تتميز الخدمات المصرفية الإلكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية بالإضافة الى السهولة والأمان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.



وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: فتح حساب مصرفي أونلاين للمواطنين والمقيمين للانضمام الى عملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء ودائع، وإضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، وإجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وطلب التمويل، وفتح حساب، وطلب بطاقة الخير، وغيرها من الخدمات المصرفية.