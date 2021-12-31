بالتعاون مع خدمات «Pearl Assist» و«مختبر أنا سلبي»، يقدم البنك الأهلي الكويتي خدمة فحص «PCR» المنزلي مجانا لحاملي بطاقة فيزا انفينيت الأهلي - الإمارات الائتمانية، حيث يستطيع حاملو بطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي الكويتي الآن تجنب الازدحام وإجراء فحص «PCR» المجاني بكل راحة في منازلهم ولثلاثة أفراد من العائلة كحد أقصى.



ويمكن إجراء فحص «PCR» المجاني إما قبل المغادرة أو عند الوصول إلى الكويت، كما توفر شراكة البنك الأهلي الكويتي مع بيرل أسيست مجموعة إضافية من المزايا لحاملي بطاقات فيزا إنفنيت الصادرة من البنك الأهلي الكويتي، عند التخطيط لسفرهم بما في ذلك خدمة تأمين السفر العائلي لكوفيد-19، وحجز مقعد مسبق في صالة اللؤلؤة في مطار الكويت الدولي، وخدمة الاستقبال والمساعدة عند الوصول والمغادرة عبر مطار الكويت الدولي، صالة 1 وصالة 5، وتسليم الأمتعة مجانا عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي - صالة 1.



وللاستفادة من خدمات بيرل أسيست، يجب على العملاء زيارة https://abk.pearlassist.com، وإدخال بيانات البطاقة المدنية واختيار الخدمة المطلوبة.