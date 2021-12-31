أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم دعمه لمبادرة جيرلز فور جيرلز G4G، وذلك بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت، حيث يفتح البرنامج مجال التسجيل للفتيات والسيدات من 16 إلى 50 سنة من خلال الرابط الموجود في صفحة البرنامج على انستغرام girls4girlskuwait.



وستعقد الدورة الأولى لعام 2022 «حول مهارات القيادة العامة» كل يوم سبت خلال الفترة من 8 يناير ولغاية 12 فبراير 2022.‎

هذا، وستكون هناك برامج متتابعة طوال العام وستضيف المبادرة دوراتها التدريبية بمشاركة متحدثين وخبراء علماً أن المفاهيم المقدمة في الدورة مأخوذة من مناهج جامعة هارفارد.



ويعرف البرنامج بأنه مبادرة للتدريب على القيادة أسسته خريجات جامعة هارفارد في العام 2017 بهدف معالجة عدم المساواة المستمر بين الجنسين في المناصب القيادية في جميع أنحاء العالم، وخلق مجموعة من الفتيات مستعدات وقادرات على تولي مناصب قيادية في المجالات الرئيسية في مختلف المجالات الحكومية الأعمال التجارية والمجتمع المدني.



وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل، إن بنك الكويت الوطني يعتز بهذه الشراكة مع كل من الجمعية الثقافية النسائية وفريق جيرلز فور جيرلز، لاسيما أن أهداف هذا البرنامج تلتقي مع ما يطمح لتحقيقه بنك الكويت الوطني فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال إعادة تعزيز تمثيلها وتنمية دورها في المجتمعات.



وأثنت العبدالجليل على أهداف البرنامج التي تستهدف التدريب على القيادة الشجاعة، اتقان التواصل، وإدارة المفاوضات، والخدمة في الشأن العام والترشح للمناصب، والأخلاق والقيم في صنع القرار، مشيرة إلى أن كل تلك المحاور مهمة ورئيسية في مسار الجهود الحثيثة لتمكين المرأة والتي تدخل في مقدمة أوليات البنك الوطني الاستراتيجية المرتبطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبالخطة الوطنية للتنمية والمعايير العالمية لإعداد التقارير بهدف قياس تطوره ومقارنته مع الأهداف الموضوعة.



من جانبها، قالت مديرة البرنامج نبيلة أبو هنطش: «جيرلز فور جيرلز هي منصة متواضعة أسست للاستماع والمشاركة كي نتعلم كسيدات وفتيات من بعضنا البعض من خلال تفعيل ونقل محتوى غني مستقى من «هارفارد»، كما عززت المبادرة الأستاذة شريفة الخميس عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية بدورها مصرحة انها «مؤمنة برسالة البرنامج وسعيدة بالأسلوب التفاعلي الذي يتم من خلاله طرح المادة».



وتركز الدورات التدريبية ضمن برنامج الفتيات من أجل الفتيات على دعم الفتيات وتمكينهن من تولي المناصب والعمل على قيادة التغيير في حياتهن ومجتمعاتهن من خلال بناء الثقة والشجاعة وفي أخذ بزمام المبادرة، وتشجيع المرأة على السعي لتقلد المناصب القيادية للوصول الى مجتمع أكثر مساواة وديمومة واستدامة.



هذا، ويوفر بنك الكويت الوطني المساحة اللازمة لتنمية مهارات النساء العاملات والمعايير الاحترافية اللازمة لذلك، لاسيما أن ثقافة البنك الوطني ترتكز على الاستثمار في الكفاءات من الجنسين والالتزام بالتنمية البشرية من دون تفرقة او تمييز وذلك من خلال اعتماد البرامج التدريبية متطورة لإعداد القيادات وتطوير مهاراتهن.