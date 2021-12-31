بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، تقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ومن الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات.



وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي، أنه سوف يغلق جميع فروعه في يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 باعتباره عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.