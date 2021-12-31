وجه لاعب نادي القادسية ومنتخب الكويت الوطني لكرة القدم صالح الشيخ الدعوة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية الشيخ د.طلال الفهد، وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بنظيره النادي العربي، على ملعب ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن القسم الثاني من دوري STC الممتاز.



من جهته، فقد أشاد الغانم باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع نادي القادسية أو المنتخبات الوطنية التي مثلها، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني من خلال ناديه أو أي ناد آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب، وفي نهاية اللقاء أهدى الشيخ درعا تذكارية إلى الغانم بهذه المناسبة.



جدير بالذكر، أن صالح الشيخ وعبر مسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات التي بلغت 42 بطولة مختلفة يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب مع ناديه والمنتخب الوطني في تاريخ الكرة الكويتية.