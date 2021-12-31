مبارك الخالدي



أوضح عضو مجلس ادارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة علي مندني ان الاخضر يتجه للاستغناء عن المحترفين السوري مارديكيان والتونسي ايمن محمود وذلك للإصابة.



وقال مندني في تصريحات إعلامية عقب الفوز على فريق الشباب أول من امس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز 3-0 إن الفوز جاء في وقته لنحصد ثلاث نقاط مهمة، ونحن لم نكن نستحق الخسارة أو التعادل في المباريات السابقة، فقد خسرنا نقاطا كثيرة، واللاعبون أدوا ما عليهم بكل تفان وكنا نصل إلى مرمى الخصوم بكثرة لكن لم نوفق في التسجيل.



وأشار الى أن الدوري صعب وطويل ويحتاج الى الصبر وسنعمل ونجتهد لإصلاح الأمور وتهيئة الظروف المناسبة للاعبين لتقديم الأفضل. وعن ملف المحترفين، قال مندني إن الإصابات المتكررة للاعبين مارديكيان وايمن محمود وضيق الوقت أجبرتنا على التخلي عنهما والبحث عن لاعبين بديلين لكن إلى الآن لم يحسم الأمر بشكل نهائي.



من جانبه قال عضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي ان خسارة فريقه امام العربي 0-3 اول من امس طبيعية، ولم نقدم شيئا نجاري به الأخضر، وقد اجتهد لاعبونا امام خصم قوي وباحث عن العودة بقوة، ولذلك نحن مقتنعون بالخسارة. وأضاف اننا نبحث في ملف المحترفين ونسعى للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفيما يتعلق بمحترفينا المميزين في الموسم الماضي فنحن لا نستطيع ان نقف حجر عثرة امام اي محترف يتحصل على عقد افضل بل نبارك لهم. وأوضح الزنكي ان ادارة الفريق تبحث تقريرا بشأن الجهاز الفني وربما تتجه الأمور للاستغناء عن المدرب نيبوشا، لافتا الى موافقة النادي العربي على اعارة اللاعب بدر طارق حتى نهاية الموسم، موجها الشكر لمجلس ادارة النادي على تعاونهم مع ادارة الشباب.