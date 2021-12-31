هادي العنزي



اقتنص الفحيحيل نقطة ثمينة من مستضيفه القادسية، بعد ان فرض عليه التعادل 1-1 في المواجهة «الممطرة» التي جمعت الفريقين على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 7 لدوري stc للدرجة الممتازة، ليرتفع رصيد الأصفر إلى 13 نقطة، وخرج الأحمر بالنقطة الـ 6.



وكشف نجم القادسية وقائده بدر المطوع مبكرا، عن عزم الأصفر على الظفر بنقاط المباراة كاملة، بعدما تمكن من وضع مهاجمي فريقه في مواجهة مباشرة مع حارس الفحيحيل خالد العجاجي، لم يحسن الجامايكي روماريو وليامز التعامل معها، وتجاوز جاسم كرم آخر مدافعي الفحيحيل لكنه سدد في ساق العجاجي (4)، فيما أهدر عيد الرشيدي الفرصة الثانية بتسديده عاليا (19).



وعلى الجهة الأخرى، أظهر ثلاثي الفحيحيل المحترف لويز فرنانديز، وسيدريك هنري، وجاي ديمبلي الجودة التي يتمتعون بها في مواجهة فريق مرشح للقب الدوري، وأبطل البرازيلي لويز العديد من هجمات الأصفر، وكان فعالا في منطقة المناورات، فيما تكفل الإيفواري هنري والإسباني ديمبلي بتهديد مرمى حارس القادسية مبارك الحربي. ومن هجمة سريعة انطلق هنري من وسط الملعب وصولا إلى منطقة الـ 18 متجاوزا مدافعي القادسية، ليمرر إلى المنطلق ديمبلي ليسجل في مرمى الحربي بسهولة (29).



وحاول القادسية العودة بالمباراة إلى التعادل، وركز على الجهة اليسرى التي يشغلها الظهير محمد نعيم، لكنه كان حاضرا، ومنع تهديد مرماه في أكثر من مناسبة، وفشلت آخر محاولات القادسية للتعديل في الشوط الأول بعدما أرسل روماريو كرة برأسه مرت بجانب القائم الأيمن للعجاجي.



وكثف الأصفر هجماته مع بداية الشوط الثاني، ليتحصل على ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الـ (VAR) ليترجمها روماريو إلى هدف التعادل (60). وواصل الأصفر أفضلية نسبية في المباراة، بفضل ثنائيات المطوع والرشيدي، فيما اعتمد الفحيحيل على الهجمات المرتدة السريعة، لكن كلا الفريقين لم يستطع زيارة الشباك للمرة الثانية، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.