ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ 7 لدوري stc الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يستضيف الكويت برصيد 13 نقطة على ملعبه النصر بـ 9 نقاط في صراع على الكراسي المتقدمة، وفي المباراة الأخرى يلعب السالمية «المنتشي» برصيد 11 نقطة مع اليرموك الأخير بـ 3 نقاط على ملعب ثامر. وفي مواجهة الكويت والنصر فإن الأبيض يتطلع الى المنافسة على الصدارة، ولكن لن تكون مهمته سهلة بالطبع حيث ان ضيفه قادر على تحقيق الفوز أيضا، لذلك يدرك مدربه نبيل معلول أن فقدان نقاط المباراة بالتعادل أو الخسارة سيضر في منافسته على الصدارة بعدما دخل السالمية طرفا فيها، ومن المتوقع أن يجري معلول تغييرات طفيفة على تشكيلته في المباراة الماضية كعادته في كل جولة، أما النصر فهو أيضا مؤهل للفوز بعدما قدم مستويات جيدة وتعادل مع العربي في مباراته الأخيرة، وكان قريبا من الفوز لو أحسن لاعبوه التركيز في الفرص التي أتيحت لهم.



وفي مباراة السالمية واليرموك فإن الأول هو الأوفر حظا لتحقيق الفوز عطفا على نتائجه حتى الآن وأهمها فوزه على الكويت والقادسية على التوالي، وقد وضحت لمسات المدرب محمد ابراهيم على السماوي وبات منظما في ألعابه الهجومية، حيث سجل 12 هدفا في 6 مباريات، وقدم لاعبو السالمية مباراة بطولية أمام القادسية في الجولة الماضية، حيث قلبوا النتيجة لمصلحتهم 3-2. وبرز من اللاعبين حتى الآن مهاجمه حسين الموسوي ومبارك الفنيني وفواز العتيبي وسيكون انضمام المهاجم العاجي جمعة سعيد في الانتقالات الشتوية إضافة قوية لخط الهجوم. أما اليرموك فيأتي في المركز الأخير وحقق أول فوز له على الشباب في الجولة الماضية، لذلك يسعى لأن يكون ندا لخصمه وتحسين مركزه.