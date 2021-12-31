يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان هاني الصقر أن الانتصار على الصليبخات 2-0 ضمن الجولة الثامنة من دوري «stc» للدرجة الأولى كان مهماً ووضعنا ضمن المنافسين على بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز.

وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء» أن «الأحمر والأسود» يمتلك عناصر مميزة وتلقيه 3 هزائم في «دوري المظاليم» حتى الآن كان مفاجأة بالنسبة لنا لأننا نملك الجودة في فريقنا، ولكن هذا حال كرة القدم لا يمكنك الفوز دائما.

وبين الصقر أن خيطان سيرتاح في الجولة المقبلة والتي ستشهد لقاء المتصدرين الساحل والجهراء ولدى كل منهما 13 نقطة، وبالتالي فإن أي نتيجة ستصب في صالح «الأحمر والأسود»، حيث نتأخر عنهما بفارق نقطة مع خوضنا مباراة واحدة أكثر منهما.

وفي تعليقه على قرعتي كأسي الأمير وولي العهد، أوضح الصقر أن طابع مباريات الكؤوس يختلف عن أي بطولة أخرى وبالنسبة لنا كانت القرعة متفاوتة بين بطولة وأخرى، وفي الحقيقة نحترم كاظمة الذي سنواجهه في الدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد وهو حاليا متألق في الدوري الممتاز.

وأردف: «أما منافسنا في تمهيدي أغلى الكؤوس وهو اليرموك، فربما تعد الحظوظ متساوية والقرعة منحتنا وكذلك الفحيحيل وبرقان الفرصة للوصول للدور نصف النهائي، وبالتالي فإن هذه الفرق الأربعة ستتصارع لإقصاء أحدها الآخر للوصول الى مربع الكبار».

وأشار مدرب خيطان إلى أن الفريق لن يقوم بتغييرات على صعيد المحترفين الأجانب في الانتقالات الشتوية خلال يناير، فيما سيتم التركيز على استقطاب عدد من اللاعبين المحليين في بعض المراكز.