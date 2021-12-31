يحيى حميدان



أسندت إدارة نادي برقان مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المدرب المساعد التونسي مهدي بن حرب بعد استقالة المدرب أنور يعقوب بسبب تراجع النتائج. وتعقد إدارة «الذهبي» اجتماعات متواصلة لتحديد هوية المدرب البديل في حال توافر الاختيار المناسب، وهو الخيار الأقرب أو وضع الثقة في بن حرب حتى نهاية الموسم. وجاءت استقالة يعقوب عقب الخسارة من الساحل 0-4 ضمن الجولة الثامنة من دوري «stc» للدرجة الأولى، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لـ «الذهبي». وكتب يعقوب في حسابه الخاص بـ «تويتر»: «أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس ادارة برقان وللجهازين الإداري والفني واللاعبين خلال الفترة التي عملت بها معهم، وسعيت خلالها ليكون برقان في المقدمة، لكن الظروف لم تساعدني».