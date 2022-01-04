بشرى شعبان



التقى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو عددا من قيادات وزارة الشؤون في مكتبه أمس، واستعرض خلال اللقاء الأوضاع داخل الوزارة والخدمات التي تقدمها ومستوى تجاوب الوزارة مع متطلبات التحول الرقمي حسب توجيهات مجلس الوزراء.

وأكد العرو في تصريح صحافي على هامش اللقاء في مكتبه بمقر وزارة الشؤون، أنه على جميع المسؤولين بذل الجهود المضاعفة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في متطلبات قضية التكويت وتطبيق الحوكمة، بما يكفل إتاحة الفرصة أكثر للعنصر الوطني من جهة، ومنع هدر الموارد من جهة أخرى.