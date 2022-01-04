أمير زكي



أكد مصدر امني مطلع ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وغيرها من اجهزة الوزارة جاهزة لتطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية في الفترة من 9 يناير حتى 28 وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات الرقابية الأخرى.



وقال المصدر لـ «الأنباء» إن الفرق الميدانية قائمة ومستعدة لمباشرة أعمالها اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري، لافتا الى انه في حال رصد تلك الفرق اي تجاوزات فسيتم التعامل معها حسب القانون وإحالة المتجاوز إلى القضاء لمخالفة قرار مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بما يصدر من قرارات تهدف الى منع انتشار فيروس كورونا وللصالح العام.