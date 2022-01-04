قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إن وزارة الدفاع ماضية، بعون الله تعالى، في طريق التطوير والنهضة والإصلاح، بجهود منتسبيها الذين يضعون نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، وثقة القيادة السياسية بهم، خدمة لوطنهم، وحفاظا على أمنه واستقراره، وصون حريته واستقلاله.



جاء تصريح الشيخ حمد جابر العلي خلال استقباله بمقر الوزارة صباح امس كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع، لتهنئته بمناسبة تجديد الثقة التي أولته إياها القيادة السياسية بإعادة تعيينه في منصبه.



وفي كلمة له خلال اللقاء، عبر الشيخ حمد جابر العلي عن خالص شكره، وجزيل تقديره، وعظيم امتنانه، لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، على ما منحوه إياه من ثقة غالية، هي محل تكليف واعتزاز، ومسؤولية وأمانة، سائلا الله عز وجل أن يعينه على حملها، والقيام بواجباتها، والعمل بموجب أحكامها.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الثقة الغالية جاءت بفضل الله عز وجل ثم بجهود ودعم رئيس الأركان العامة للجيش، ووكيل وزارة الدفاع بالندب، والقيادات العسكرية، والوكلاء المساعدين، وجميع منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين، الذين أسهموا وخلال فترة زمنية وجيزة بتحقيق العديد من النجاحات والانجازات على المستويين العسكري والإداري، مضيفا أن ما تحقق من أهداف، كان بفضل تعاون الجميع، فلا إنجاز ينسب لفرد، ولا نجاح يستمر دون جهد متواصل وبذل بلا حد، معربا عن شكره وتقديره على ما أظهره منتسبو الوزارة من جدية في العمل، وإخلاص في العطاء، كان له الأثر الكبير، على مستوى الأداء والكفاءة والفاعلية.

حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ووكيل الوزارة بالندب الشيخ فهد جابر العلي، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر.