مريم بندق



أعلن مركز التواصل الاجتماعي ان مجلس الوزراء قرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة انواعها مؤقتا والتي تقام في الاماكن المغلقة اعتبارا من الاحد 9 يناير الجاري حتى الاثنين 28 فبراير المقبل على ان يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه. كما قرر المجلس إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتبارا من اليوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «إن لجنة طوارئ كورونا رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أوميكرون



وحماية المواطنين والمقيمين من العدوى خصوصا عند التواجد في التجمعات أو الأماكن المغلقة بسبب الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا ونتيجة انتشار المتحور أوميكرون» وعما اذا كانت التوصيات تتضمن إغلاق المطار، أجابت المصادر: لا توصية بإغلاق المطار.



هذا، وفي سابقة حميدة تحسب لها ودلالة على استعدادها الكبير للتعاون وفتح صفحة جديدة مع جميع اعضاء مجلس الأمة، تقدم الحكومة برنامج عملها في الجلسة البرلمانية اليوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء أنجز في جلسته التي عقدت أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد برنامج عمل شعبي ومجدول زمنيا ويتضمن مشروعات التنمية ومشاريع القوانين التي تهم المواطنين وتحقق مصلحة الكويت. وعلمت «الأنباء» أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف الخميس المقبل بهدف بلورة معايير العفو عن الدفعة الثانية من أصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم



وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل والمستشارون ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي والنواب د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر ومهلهل المضف.

"الأنباء" تنشر أنواع المناسبات الاجتماعية التي قرر مجلس الوزراء إيقافها والاستثناء منها

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن المناسبات الاجتماعية التي قرر مجلس الوزراء ايقافها تشمل اي تجمعات في الأماكن المغلقة مثل العزاء و الأعراس و الديوانيات وحفلات التخرج وما شابه باستثناء التجمعات في المخيمات المفتوحة والمباريات.

بهدف بلورة معايير العفو عن أصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيسا السلطتين والمستشارون والوزيران الكندري والراجحي والنواب الوسمي وجوهر والمضف

استئناف جلسات الحوار الوطني.. الخميس

علمت "الأنباء" ان جلسات الحوار الوطني تستأنف الخميس المقبل بهدف بلورة معايير العفو عن الدفعة الثانية من اصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيسا السلطتين و المستشارون والوزيران عيسي الكندري ومحمد عبيد الراجحي و النواب د. عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف.

مركز التواصل الحكومي: وقف المناسبات الاجتماعية مؤقتاً اعتباراً من الأحد 9 يناير وحتى الاثنين 28 فبراير

إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء



أعلن مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء قرر وقف اقامة المناسبات الاجتماعية بكافة انواعها مؤقتا والتى تقام في الاماكن المغلقة اعتبارا من الاحد 9 يناير الجاري وحتى الاثنين 28 فبراير المقبل على ان يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

كما قرر المجلس إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

"طوارئ كورونا ": لا توصية بإغلاق المطار

التشديد علي الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار أوميكرون عند التجمعات والأماكن المغلقة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن لجنة طوارئ كورونا رفعت توصيات إلي مجلس الوزراء للتأكيد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أوميكرون و حماية المواطنين والمقيمين من العدوي خصوصا عند التواجد في التجمعات أو الأماكن المغلقة بسبب الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا و نتيجة انتشار المتحورة أوميكرون"

وعما اذا كانت التوصيات تتضمن إغلاق المطار اجابت : لا توصية بإغلاق المطار.

في سابقة حميدة: الحكومة تقدم برنامج عملها غداً لمجلس الأمة

في سابقة حميدة تحسب لها ودلالة على استعدادها الكبير للتعاون وفتح صفحة جديدة مع جميع اعضاء مجلس الأمة تقدم الحكومة برنامج عملها في الجلسة البرلمانية غدا .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان مجلس الوزراء انجز في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد برنامج عمل شعبي ومجدول زمنيا ويتضمن مشروعات التنمية ومشاريع القوانين التي تهم المواطنين وتحقق مصلحة الكويت.

مجلس الوزراء: وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتاً في الأماكن المغلقة من 9 الجاري حتى 28 فبراير

الحكومة تُحيل إلى مجلس الأمة برنامج عملها «استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات»



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبــوعي بعــد ظهر أمــس في قصـــر السيــــف برئاســـة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:

أحاط مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين والتي تم خلالها تسليم رسائل خطية موجهة من صاحب السمو الأمير إلى كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والتي تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يوم أول من أمس والآثار التي ترتبت عليها من تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والأنفاق، وما قامت به فرق الطوارئ المنبثقة من الجهات الحكومية المعنية من الجهود الكبيرة في سبيل إنجاز مهامها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدؤوبة التي قام بها منتسبو الجهات المعنية في مواجهة هذا الحدث.

كما توجه مجلس الوزراء بعميق الشكر إلى المواطنين والمقيمين الكرام على ما أبدوه من تعاون مثمر مع الجهات المشاركة والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة.

ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أحاط وزير الصحة د.خالد السعيد مجلس الوزراء علما بآخر تطورات الوضع الصحي في البلاد والزيادة الملحوظة في عدد الإصابات بشكل متسارع وبنسب عالية.

ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر العمل المجتمعي بالالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر المؤشرات ضمن نطاق السيطرة، والمسارعة إلى استكمال التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لتفادي شدة الموجة الحالية.

ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

٭ أولا: 1 ـ وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

2 ـ على كل القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2022.

٭ ثانيا: تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

٭ ثالثا: تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.

كذلك، وتنفيذا للمادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 ـ 2024/2025) تحت شعار «استدامه الأمان الاجتماعي برغم التحديات».

وفي هذا الصدد، استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أوضحا فيه أن برنامج عمل الحكومة يؤكد الحرص على المضي قدما لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية وإطلاق استراتيجيات وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي ما زال العالم يعاني من آثارها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع البرنامج وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.