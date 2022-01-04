أسامة أبو السعود



فــي أجـــواء العرس الديموقراطي تسودها النزاهة والشفافية انطلقت أمس الاثنين انتخابات نقابة نفط الكويت والتي تتنافس فيها قائمتا الرؤية العمالية والتغيير.



وقال سيف القحطاني مرشح قائمة التغيير«نتمنى أن يكون اليوم عرسا ديموقراطيا حقيقيا ففي النهاية نحن اخوان، فالانتخابات يوم ونحن مع اخواننا وزملاؤنا بإذن الله دوم».

وأوضح أن الهدف من الانتخابات هو التنافس الشريف لخدمة العمال وإن اختلف الأسلوب من شخص لآخر إلا أن غايتنا جميعا واحدة ومتفقون على خدمة عمال شركة نفط الكويت.



من جانبه، قال عباس عوض مرشح قائمة «الرؤية العمالية»: نحن اليوم في انتخابات نقابة نفط الكويت أكبر عرس انتخابي في الكويت، والجو ما شاء الله زين والحضور مميز.



وأضاف عوض: تشرفنا بتمثيل زملائنا في شركة نفط الكويت على مدار 6 سنوات، وهذا اختيار العمال وتكليفهم لنا ونحن نتشرف بذلك.



من ناحيته، قال عضو قائمة الرؤية العمالية محمد الفارس إن الحضور ممتاز والأجواء رائعة جدا بعد الأمطار التي هطلت على مدى اليومين الماضيين، ونتوقع إقبال المزيد من الناخبين خلال فترة التصويت الممتدة حتى الساعة 9 مساء.

من جهتها، قالت م. أميرة الشدوخي من شركة نفط الكويت إنه يوم مهم جدا للعاملين في الشركة لاختيار الكفاءات التي تمثلهم حتى لا تضيع حقوق الموظفين هباء. وأكدت حرص عمال شركة نفط الكويت على الإدلاء بأصواتهم من أجل إيصال المرشح الذي يستحق الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال.



أما م. تماضر المهنا فوصفت انتخابات نقابة نفط الكويت بأنها «عرس ديموقراطي» لافتة إلى أنها صوتت لصالح قائمة الرؤية العمالية لما قدمته من إنجازات حقيقية على مدى 6 سنوات لصالح عمال الشركة وان شاء الله هناك المزيد من الإنجازات القادمة لصالح العمال.

من ناحيتها، قالت شاهيناز علي إنها تشكر كل من جاء ليدلي بصوته في الانتخابات، مشيدة بجهود قائمة الرؤية العمالية وما قدمته لصالح العاملين بالشركة، متمنية الفوز لصالح من يخدم العمال وبلدنا الحبيب الكويت.