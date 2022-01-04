عادل الشنان



افتتح متحف بيت العثمان جناح وزارة المواصلات صباح أمس بحضور وكيلة وزارة المواصلات م. خلود شهاب، والوكيل المساعد لشؤون قطاع الاتصالات الدولية م. مانع العجمي، والوكيل المساعد لشؤون قطاع البريد وقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف خالد القصبة، ورئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات ناصر فلاح العازمي، ورئيس مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي في بيت العثمان أنور الرفاعي وعدد من مسؤولي متحف بيت العثمان.

وعلى هامش الفعالية، قالت وكيلة المواصلات م. خلود شهاب: يسعدنا ويشرفنا أن ننفتح جناح وزارة المواصلات في هذا المتحف العريق والذي يحوي تاريخا عميقا للكويت المشرف والحافل بأجمل الصور والمقتنيات المعبرة والموثقة لفترات حافلة من التاريخ الكويتي، مشيرة إلى أن البريد الكويتي بدأ منذ بداية الأربعينيات حتى تم تنظيمه في عام 1970 رسميا، وبالتأكيد تحمل هذه الفترة تراثا كبيرا مليئا بالإنجازات منذ النشأة وبدايات العمل التي كان لها ارتباط وثيق بالتجارة الكويتية في الماضي وصولا الى المشاريع الكبيرة التي نشهدها حاليا، داعية الجميع الى الحضور والاستفادة من هذا الإرث الكويتي الثمين.



وأكدت شهاب أن الجناح الخاص بوزارة المواصلات يحتوي على مقتنيات أثرية عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر الأسلاك الهاتفية والطوابع البريدية والرسائل وطرق إيصالها وما يحصل الفاكس والتلغرام وكل ما ينم عن تاريخ عمل المواصلات بشكل عام قديما منذ بداياتها مرورا بتطورها على مختلف المراحل الزمنية ووصولا إلى العهد الحديث الحالي.