يستضيف تشلسي نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب «ستامفورد بريدج» مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في كرة القدم.



وكان «البلوز» قد نجح في تحقيق الفوز أمام برينتفورد 2-0، في ربع النهائي، بينما تمكن «السبيرز» من تحقيق الفوز أمام وست هام يونايتد 2-1.



من جهته، أكد مدرب توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي، على عدم وجود شيء يحتاج إلى إثباته قبل عودته لـ «ستامفورد بريدج» لمواجهة تشلسي للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب «البلوز» في عام 2018.



وتولى كونتي تدريب تشلسي في عام 2016 بعدما أنهى البلوز الموسم قبلها في المركز العاشر، ونجح في موسمه الأول في التتويج بلقب الدوري، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الثاني، قبل أن يرحل بسبب أزمة مع الإدارة بشأن الانتقالات.



ورحل كونتي بعدها لتدريب إنتر حيث مكنه من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ قرابة عقد من الزمان، قبل أن يتولى تدريب السبيرز في شهر نوفمبر الماضي، ولم يتعرض مع توتنهام سوى لهزيمة وحيدة في 11 مباراة، ويستعد لمواجهة تشلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة اليوم.



وقال كونتي بحسب ما نقل موقع شبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أنه في موقعي لست بحاجة لإثبات أي شيء لأي أحد، أنا مدرب أملك الخبرة، وقدمت عملا مهما في باقي الفرق».



وأضاف: «سيكون من الرائع العودة لملعب ستامفورد بريدج، فستكون تلك المرة الأولى منذ الرحيل عن تشلسي، ما يمكنني قوله إنني قضيت موسمين مذهلين وخلقت صداقات عديدة في النادي، وقدمنا عملا جيدا ومهما، واستمتعت بتواجدي هناك».



وتابع: «يجب أن أشكر تشلسي لمنحي فرصة العمل في إنجلترا، سيكون أمرا رائعا وعاطفيا العودة إلى ستامفورد بريدج، ولكن الآن أنا مدرب توتنهام، وأريد أن أقدم كل شيء لهذا النادي».



وعن إمكانية غياب روميلو لوكاكو، مهاجم تشلسي، عن المباراة بسبب أزمته الأخيرة مع ناديه، علق: «يكون من الجيد دائما مواجهة فرق مكتملة الصفوف، ويكون من الرائع مشاهدة أفضل اللاعبين، لن أتحدث عن روميلو فهو لاعب في ناد آخر الآن، وسيكون من قلة الاحترام الحديث عنه».



وبالنظر إلى جاهزية فريقه، علق الإيطالي: «من المهم الفوز بالألقاب، ولكن يجب البناء للفوز بها، في الوقت الراهن تشلسي أكثر استعدادا منا، حيث توج بدوري الأبطال الموسم الماضي، وبدورنا أمامنا مساحة للتطور، سنحاول تقديم كل شيء للوصول إلى النهائي».



لوكاكو يعتزم البقاء



هذا وكشفت تقارير صحافية في انجلترا أمس أن مهاجم نادي تشلسي روميلو لوكاكو اعترف في جلسة مع المدير الفني توماس توخيل بأن المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل التي أجراها في إيطاليا كانت خطأ. وذكرت محطة «سكاي سبورتس» التلفزيونية الرياضية أن البلجيكي الدولي عازم على عدم الرحيل عن «البلوز» في موسمي الانتقالات في الشتاء الحالي والصيف المقبل.



ولم يعلق تشلسي حتى الآن على اللقاء الذي جمع بين المدير الفني الألماني ونجم هجوم الفريق، وهو اللقاء الذي وصفته وسائل إعلام بأنه كان ناجحا.



وكان لوكاكو أجرى المقابلة مع الفرع الإيطالي لمحطة «سكاي سبورتس» قبل بضعة أسابيع لكن المقابلة لم تذع قبل يوم الخميس الماضي لأول مرة، وقال فيها لوكاكو إنه غير راض عن دوره في الفريق وإنه يود العودة إلى انتر ميلان في المستقبل القريب. وشكا لوكاكو (28 عاما) في المقابلة من قلة مشاركاته مع تشلسي ووجه انتقادات إلى توخيل بشكل غير مباشر. وأفاد تقرير القناة بأن لوكاكو اعترف بأنه ما كان ينبغي أن يدلي بمثل هذه التعليقات، وهي التي أدت بتوخيل إلى استبعاد لوكاكو من القائمة في مباراة ليفربول الأحد. وذكرت القناة أنه لم يجر مناقشة رحيل لوكاكو على الإطلاق خلال جلسة المحادثات بين اللاعب والمدير الفني. كان لوكاكو انتقل إلى تشلسي في الصيف الماضي قادما من إنتر ميلان في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث بلغت قيمتها 115 مليون يورو.