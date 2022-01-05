كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أمس، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد ميغيل غوتيريز، مصاب بالتهاب تقرحي شديد في القولون وهو مرض مزمن سيرافقه طوال مسيرته الكروية، موضحة أن تشخيص اللاعب خطير بسبب انتشار المرض في جميع أنحاء القولون.



وأوضحت الصحيفة أن المرض كان قد تم اكتشافه في 2020 أثناء مشاركته مع فريق الكاستيا عندما رفع غوتيريز يده، مطالبا بالتبديل لأنه شعر بتعب شديد لم يكن يعرف مصدره.



وأضافت أن غوتيريز دخل إلى المستشفى في سرية تامة، ليلقى الرعاية الطبية اللازمة، ورغب في التوقف عن لعب كرة القدم، ولكن مدرب ريال مدريد كاستيا راؤول غونزاليس رفض وأقنعه بالبقاء ومحاربة الأزمة عن طريق التحلي بالهدوء.



وأشارت إلى أن ميغيل مصاب أيضا بمرض السكري، ولكنه لن يسبب له أي مشاكل طالما يتعامل معه بشكل صحيح، والدليل هو زميله في الفريق ناتشو فرنانديز الذي لعب مسيرته بالكامل حتى الآن مصابا بنفس المرض.



وتمكن غوتيريز من استعادة قوته البدنية مرة أخرى وعمل بشكل فردي على تقوية بنيته الجسدية وعلى الخصوص الجزء العلوي، ويسعى اللاعب في 2022 للحصول على مزيد من الدقائق مع الفريق الأول لريال مدريد من أجل إثبات نفسه خصوصا مع إمكانية رحيل مارسيلو بنهاية الموسم.