قال مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي إن فريقه كان قادرا على إنهاء المباراة التي خاضها أمام قادش، وانتهت بفوزه بهدف نظيف «بشكل مبكر» لكنه لم يفعل ذلك، وتأخر حتى الدقيقة 58 ليثبت تفوقه، في اللقاء الأول له في العام الجديد في ختام منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.



وفي تصريحات بعد المباراة، أكد لوبيتيغي أنه «سعيد» بالفوز الذي حققه فريقه على قادش والذي وصفه بـ«الصعب» على حد قوله.



وتجنب المدرب الحديث عن فرص الفريق الأندلسي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما بات على بعد 5 نقاط فقط من ريال مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر خلال هذا الموسم.



وتابع: «قادش فريق صعب للغاية، يعرف بوضوح كيف يهاجمك وكيف يدافع عن شباكه» في المنافسات.



وتأخر إشبيلية في فك شفرة شباك قادش حتى الدقيقة 58، عندما سجل هدفا من توقيع لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس خلال المباراة التي احتضنها ملعب (رامون دي كارانزا).



وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق 5 نقاط فقط عن الريال، في حين تجمد رصيد قادش عند 14 نقطة بالترتيب قبل الأخير في جدول «الليغا».



من جهته، حقق أتلتيك بلباو فوزا مهماً على أوساسونا 3-1 في مباراة كان بطلها أويهان سانسيت. وافتتح أوساسونا التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق كيكي، غير أن بلباو قلب النتيجة على مدار المباراة بثلاثية سانسيت (16 و25 و68). وبالتالي، رفع بلباو رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي أوساسونا في المركز الرابع عشر مع 22 نقطة.



وفي مباراة أخرى، دك فياريال شباك ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي بولايي ديا (8)، باو توريس (13)، جيرار مورينو (37 و79)، ومانويل تريغيروس (74).



وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير.



كأس إسبانيا



يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.



وتواجه الفريقان من قبل في ثلاث مباريات، نجح «الملكي» في تحقيق الفوز بمباراتين، بينما فاز ديبورتيفو ألكويانو في مباراة. ونجح ريال مدريد في تسجيل 8 أهداف في شباك فريق ألكويانو، بينما سجل فريق ألكويانو في شباك ريال مدريد 3 أهداف.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: «مباراة الغد (اليوم الأربعاء) مختلفة، هي مباراة خروج مغلوب، لذا نحتاج للعديد من الأمور ومنها الجودة والتركيز، وكذلك الفوز بالصراعات داخل الملعب، هناك غيابات بسبب بعض الإزعاجات مثل بنزيما، مودريتش وكورتوا».



وبخصوص أهداف ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، علق أنشيلوتي «بطولة كأس الملك مهمة وهدفنا هو تحقيقها».



كشف أنشيلوتي عن غياب كورتوا حارس ريال مدريد أمام ألكويانو، قائلا «كورتوا لن يلعب لأنني أريد إشراك لونين».



ويلتقي برشلونة مع مستضيفه ليناريس على ملعب ليناريخوس.



«البارسا» قادم من انتصار ثمين على مايوركا في الدوري الإسباني، رفع به رصيده إلى 31 نقطة وتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.



وحقق الفريق الكاتالوني كأس الملك الموسم الماضي، وكانت البطولة الوحيدة التي فاز بها، بعد أن تغلب على أتلتيك بلباو 4-0.



وفي أبرز مباريات اليوم كذلك يلعب كارتاغينا مع فالنسيا.