أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين البلجيكي فيليب كليمان مدربا جديدا له، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش.



وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، رسميا السبت بعدما أبلغ بالقرار الخميس.



وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفا للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق. وحل موناكو ثالثا الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهنا المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جرمان. وبالتالي، سيتولى كليمان (47 عاما) الجهاز الفني لموناكو بعقد يمتد حتى يونيو 2024، بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري.