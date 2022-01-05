اعترف مدرب مان يونايتد، رالف رانغنيك، بأن وولفرهامبتون استحق الفوز على فريقه (1-0) في ختام المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل البرتغالي جواو موتينيو هدف «الذئاب» في الدقيقة (82)، ليهدي ولفرهامبتون الفوز، في وقت تجمد فيه رصيد يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى أول خسارة له في عهد رانغنيك بـ «البريمييرليغ».



وقال رانغنيك في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لم نلعب بشكل جيد على الإطلاق فرديا، أو جماعيا. في الشوط الأول واجهتنا مشاكل كبيرة لإبعادهم عن مرمانا، بالشوط الثاني قمنا بالتغيير إلى 3 مدافعين وكانت لدينا المزيد من السيطرة، ثم كانت هناك 15 دقيقة حيث كان بإمكاننا التسجيل».



وأضاف «الهدف الذي استقبلناه؟ كان لدينا العدد الكافي من اللاعبين في منطقة الجزاء. تم الدفاع عن التمريرة من قبل جونز، لكن الهدف يشبه الكثير من الأهداف في مرمانا هذا الموسم».



وتابع «تمكن موتينيو من التسديد دون رقابة ودون أي مشاكل أو ضغط. نشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن النتيجة وأجزاء من أدائنا. إنهم يلعبون بـ 4 أو 5 لاعبي خط وسط، ولدينا مشاكل في السيطرة على هذا الجزء من الملعب».



وأكمل «قررنا تغيير تشكيلتنا وكان لدينا المزيد من السيطرة. لم يحصلوا على العديد من الفرص، لكننا أضعنا فرصنا وعلينا الاعتراف بأنهم يستحقون الفوز».



وتابع: «الذئاب كانوا أفضل فريق نواجهه. لدينا مشاكل أكثر من المباريات الأخرى. لم نضغط على الإطلاق. حاولنا لكننا لم نحصل على مواقف الضغط هذه. كان لديهم ضغط زائد في خط الوسط، ولعبوا من خلال ظهيريهما».