أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 الجاري.



وكتب ديوكوفيتش الرافض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» من عدمه، على حسابه في «إنستغرام» مع صورة له في المطار أمس وهو يحمل حقيبة المضارب: «لقد قضيت وقتا رائعا جدا مع أحبائي خلال الإجازات، واليوم سأغادر إلى داون أندر (أستراليا) بفضل إعفاء طبي».



وأضاف «أنا مستعد لأعيش وأتنفس التنس في الأسابيع المقبلة من المنافسة. أشكركم جميعا على دعمكم! إلى الأمام عام 2022».