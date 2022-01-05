كشفت دراسة جديدة أن خلايا الدم البيضاء بالجهاز المناعي قادرة على القيام برد فعل مناعي لمقاومة متحور أوميكرون.

وبسبب احتواء متحور أوميكرون على عدد أعلى من الطفرات مقارنة بمتحورات فيروس كورونا الأخرى، يمكنه أن يتهرب من الأجسام المضادة الناجمة عن الحصول على اللقاح أو الإصابة بالعدوى. مع ذلك، إذا دخل الفيروس الجسم فعلا، فإن خلايا الدم البيضاء، التي تعرف بخلايا «تي»، سوف تهاجم.

وذكرت وكالة أنباء «بي ايه ميديا» البريطانية أن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة ملبورن وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا شملت باحثين قاموا بتحليل أكثر من 1500 شرائح من البروتينات الفيروسية لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة، يطلق عليها الحواتم التي تم التوصل إلي أن خلايا «تي» تقوم بالتعرف عليها في المرضى المتعافين من فيروس كورونا أو بعد تلقي اللقاح.



وتشير الدراسة، التي تم نشرها في دورية «فيرسيس» لمراجعة الاقران، إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن متحور أوميكرون من التهرب من خلايا «تي».