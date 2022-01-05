فاز فرنسي ثلاثيني بأكثر من 2.6 مليون يورو في كازينو بشمال فرنسا بعدما راهن بمبلغ 2 يورو فقط، على ما أفاد القائمون على الموقع.

وكتب كازينو سانتامان ليزو عبر صفحته على فيسبوك أن «الجائزة الكبرى البالغة مليونين و626 ألفا و909.12 يورو (نحو 3 ملايين دولار) ربحت مساء يوم (الأحد)»، واصفة ذلك بأنه «جنون».



الفائز بالجائزة الكبرى هو «لاعب موسمي» مقيم في شمال فرنسا، وقد راهن بمبلغ 2 يورو، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وتربط هذه الجائزة «150 آلة حظ (سلوت ماشين) متصلة في 38 كازينو تراكم قيمة جوائزها بصورة متزامنة».



وفي عشر سنوات، شهد هذا النظام «66 فائزا بينهم 31 مليونيرا وأكثر من 74 مليون يورو من الأرباح».



وكانت لاعبة أربعينية فازت يوم رأس السنة في أحد كازينوهات مدينة سان مالو غربي فرنسا بجائزة تفوق قيمتها 200 ألف يورو بعدما راهنت على مبلغ 80 سنتا من اليورو في آلة حظ (سلوت).