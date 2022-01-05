نشر متحف ريجك ميوزيوم في أمستردام أكثر صورة فوتوغرافية مفصلة على الإطلاق الاثنين للوحة الشهيرة «نايت ووتش» للرسام رامبرانت.



وقال المتحف «لوحة عملية نايت ووتش تعد أكبر مشروع للبحث والحفظ في تاريخ أعمال رامبرانت. والهدف من عملية نايت ووتش هو حفظ اللوحة».



وأضاف المتحف: « تم استخدام الذكاء الاصطناعي لرتق هذه الصور الفوتوغرافية الصغيرة معا لكي تشكل الصورة الكبيرة النهائية ليبلغ مقاسها الإجمالي 5.6 تيرابايت».



يذكر أن لوحة رامبرانت، التي يعود تاريخها إلى 1642، يبلغ ارتفاعها 380 سنتيمترا وعرضها 453 سنتيمترا.



وقالت كاترين كوينه رئيسة فرع العلوم بالمتحف لقناة نوس التلفزيونة الهولندية العامة «بمقدورنا الآن رؤية كل لون في كل الشقوق الصغيرة»، مضيفة أن الصورة ستشكل الأساس لأعمال تجديد اللوحة في المستقبل.