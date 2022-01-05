يحفل معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الذي يفتتح اليوم الأربعاء بمجموعة واسعة من الابتكارات، تسنى الاطلاع عليها في عرض تمهيدي نظم الاثنين، وبينها روبوتات ظريفة، وتقنيات متطورة لمكافحة فيروس كورونا، ومكبرات صوت، ومصابيح، وفراشي أسنان، وعدد كبير من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذاتية التحكم.

وأحضرت شركة فرنسية ناشئة نموذجا من كمامتها التي تحمي من التلوث والبكتيريا والفيروسات، بما في ذلك سارس كوف2. أما إريك فوشار، فضاق ذرعا بالشعور بالاختناق الذي تسببه الكمامات الحالية الواقية من كوفيد-19، لذا ابتكر نظام تهوئة صغيرا يوضع وراء الحاجز الورقي للكمامة.

وجهاز التنفس الاصطناعي الصغير هذا مثبت في مكانه بفضل مغنطيس مزدوج، ويشغل بواسطة بطارية صغيرة متصلة بحبل يمتد على عنق المستخدم، وفي إمكان المستخدم التحكم بسرعة المروحة بحسب الحاجة.

كما يحتوي المعرض على روبوت على شكل دمية محشوة تشبه القطة والكلب الصغير في آن واحد ويعض بلطف أي اصبع تحت أنفه.



وأرجعت الشركة اليابانية المصنعة له سبب ابتكارها هذه العضة الغريزية للحيوانات الصغيرة، إلى فكرة أن الناس يمكن أن يجدوا الراحة فيها.