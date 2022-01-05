عبرت النجمة العالمية إيما واتسون عن تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني، متسببة في إثارة ردود فعل غاضبة في «إسرائيل».



وقامت بطلة سلسلة أفلام «هاري بوتر»، حيث اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، بإعادة نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق إنستغرام، الذي يوجد للممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا، 64.2 مليون متابع، على حسابها فيه.

وظهر في التدوينة لقطة لعشرات الفلسطينيين وكتب عليها عبارة «التضامن فعل». وجاء في التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، الاثنين، الناشطة سارة أحمد «لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه».



وأغضبت التدوينة بشدة مندوب «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي كتب في تغريدة على تويتر ردا عليها «قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع».