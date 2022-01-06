عبدالكريم أحمد



أصدرت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية حكما بإلغاء قرار قبول قرابة 200 متقدم للالتحاق بدورة ضباط الدفعة 47 خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 في كلية الشرطة بسبب اعتماده على القرعة وتخطيه قبول آخرين.

وذكر الحكم أن وزارة الداخلية حددت الشروط الواجب توافرها في المتقدم، فيما نص القرار على اتباع نظام القرعة في اختيار المتقدمين حال زيادة عدد المجتازين لشروط القبول الواردة في القرار على العدد المطلوب.

وشدد على انه لا يجوز اللجوء الى نظام القرعة إلا إذا كان عدد المجتازين شروط القبول أكثر من العدد المطلوب، وهو شرط واضح وضوح الشمس لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف: أما إذا كان عدد المجتازين لشروط القبول يساوي العدد المطلوب أو يقل عنه، فإنه يتعين على جهة الإدارة قبول التحاقهم بالدورة مباشرة دون الحاجة إلى إجراء أية قرعة.