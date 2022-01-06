الهدف من المشاريع الإنشائية المساهمة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للدولة ورؤية 2035

نعمل على تسليم مشاريع «المباحث الجنائية» و«جهاز الأمن الوطني» و«سوق ضاحية غرناطة»

مشروع «الأوقاف» صادر له شهادة تسلّم جزئي ومواقف «الدراسات القضائية» جارٍ تسليمها

«التخطيط والمتابعة» يشارك في لجان التسلّم الابتدائي والنهائي للمشاريع وتسليمها للجهات

المكتب يحتفظ ببيانات أداء المقاولين والاستشاريين ونتائج التقييم الدوري والنهائي لكل عقد

نتابع إصدار الأوامر التغييرية والتمديد للعقود والاتفاقيات لاعتمادها من الجهات المختصة

طول الدورة المستندية وتأخر الموافقات والإجراءات الخاصة بالمشاريع أهم التحديات أمامنا



أجرى اللقاء: عاطف رمضان



أعلنت رئيسة مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال د.خديجة المطيري أن إجمالي ميزانية القطاع للسنة المالية 2021-2022 يقدر بـ 87.3 مليون دينار، مشيرة إلى أن الهدف من المشاريع الانشائية المساهمة في الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية 2035.

وأضافت المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» أن 14 مشروعا جار تنفيذها بقطاع المشاريع الانشائية وتخدم مختلف الهيئات والوزارات، موضحة ان مبنى «الأوقاف» صدر له شهادة استلام ابتدائي جزئي، ومواقف معهد الدراسات القضائية جار تسليمها للجهة المستفيدة، كما يتم العمل على تسليم مشاريع «المباحث الجنائية» و«جهاز الأمن الوطني» و«السوق المركزي لضاحية غرناطة».

ولفتت الى ان مشروع مستشفى الولادة جار تنفيذه، و«مستشفى الأطفال» في طور التصميم، مبينة ان مكتب التخطيط والمتابعة يشارك في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي وذلك لتسليم المشاريع للجهات المستفيدة، كما يعد استراتيجيات العمل والخطة الإنمائية للقطاع، ويحتفظ ببيانات عن أداء المقاولين والاستشاريين فيما يخص نتائج التقييم الدوري والنهائي عن كل عقد واتفاقية.

وذكرت ان المكتب يتابع مراسلات أسئلة النواب والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة الى متابعة استكمال اصدار الأوامر التغييرية والتمديد للعقود والاتفاقيات لاعتمادها من الجهات المختصة بالوزارة وميزانية الباب الرابع ومراقبة الصرف من الاعتمادات المالية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود تسليط الضوء على اختصاصات مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الإنشائية والأقسام التابعة له؟



٭ يعد «التخطيط والمتابعة» من المكاتب الهامة في الوزارة ويقوم بإعداد خطط واستراتيجيات العمل بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية، وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل والميزانية السنوية والخطة الخمسية، كما يقوم بإصدار وتدقيق الدفعات الشهرية والختامية لمشاريع واتفاقيات القطاع، أما الأقسام التابعة له فهي: قسم التخطيط، وقسم المحاسبة، وكل قسم يباشر مهامه الموكلة إليه، فالمحاسبة ملتزم بالبرنامج الزمني الخاص بصرف الدفعات دون تأخير، والتخطيط يعمل على رسم المستقبل من خلال المتابعة للخطط السنوية على المدى القريب والخطط الخمسية، وبالتالي تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة، علما أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب متابعة مكثفة من قبل مكتب التخطيط والمتابعة والتنسيق مع باقي قطاعات الوزارة.



ماذا عن الاستراتيجية العامة والخطة الإنمائية التي يعدها المكتب لقطاع المشاريع الإنشائية؟



٭ مكتب التخطيط والمتابعة وبالتنسيق مع قطاع التخطيط والتنمية يقوم بإعداد الاستراتيجية العامة والخطة الإنمائية لقطاع شؤون المشاريع العامة والتي تصب في تحقيق رؤية الكويت 2035، في جعل الكويت مركزا ماليا وثقافيا وتجاريا اقليميا، وذلك من خلال تطبيق نظام مؤشرات قياس الأداء KPI لإنجاز أعمال المشاريع بكفاءة ودون تأخير.



حدثينا عن دور المكتب في اعداد التقارير عن سير عمل القطاع؟



٭ المكتب يقوم بتجهيز الاحصائيات والبيانات والتقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل من واقع تقارير الإدارات المختلفة بقطاع شؤون المشاريع الانشائية وإخطار الجهة المختصة.



الميزانية السنوية



ما قيمة الميزانية السنوية لمشاريع القطاع للعام 2021 و2022؟



٭ إجمالي ميزانية القطاع للسنة المالية 2021-2022 يقدر بـ 87.3 مليون دينار.



كيف يقيم المكتب مستوى أداء المقاولين والاستشاريين حول كل عقد واتفاقية؟



٭ دور مكتب التخطيط والمتابعة هو الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الكافية عن مستوى أداء المقاولين والاستشاريين بالتنسيق مع الإدارات التابعة للقطاع فيما يخص نتائج التقييم الدوري والنهائي عن كل عقد واتفاقية وإخطار قطاع شؤون الرقابة والتدقيق بذلك.



ما دور المكتب فيما يخص متابعة مراسلات أسئلة النواب والرد عليها؟



٭ يتابع مكتب التخطيط والمتابعة المراسلات الخاصة بأسئلة أعضاء مجلس الأمة والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.



ماذا عن تدريب وتطوير أداء الموظفين والعاملين في القطاع؟



٭ نقوم بمتابعة الأمور المتعلقة بتطوير وتدريب موظفي القطاع، والتقارير السنوية لموظفي قطاع شؤون المشاريع الإنشائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية والتي من شأنها رفع الكفاءة وتحسين الأداء، لتأهيل الكوادر الكويتية للإحلال بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.



ما دور المكتب في متابعة استكمال اصدار الأوامر التغييرية وأوامر التمديد للعقود والاتفاقيات؟



٭ يتابع المكتب استكمال اصدار الأوامر التغييرية والتمديد للعقود والاتفاقيات بالتنسيق مع الإدارة المعنية بقطاع الرقابة والتدقيق لاعتمادها من الجهات المختصة بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.



ماذا عن دور «التخطيط والمتابعة» في صرف ميزانية الباب الرابع؟



٭ مكتب التخطيط والمتابعة يتابع ميزانية الباب الرابع، ومراقبة الصرف من الاعتمادات المالية والتأكد من عدم تجاوزها.



ما دور المكتب في متابعة مؤشرات قياس الأداء؟



٭ تتم متابعة تطبيق نظام مؤشرات قياس الأداء والتنسيق والمتابعة مع مكتب وكيل الوزارة ويساعد مكتب التخطيط والمتابعة في قياس مدى الالتزام بتنفيذ مشاريع القطاع وتذليل جميع العقبات التي تواجهها على أرض الواقع عبر مراجعات أسبوعية وشهرية وسنوية.



مشاريع عديدة



كم عدد المشاريع التي ينفذها قطاع المشاريع الانشائية؟



٭ المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بالقطاع 14، منها مشروع وزارة الأوقاف التي صدرت له شهادة الاستلام الابتدائي الجزئي، ومواقف معهد الدراسات القضائية وجار تسليمه للجهة المستفيدة، ومن المشاريع التي يتم العمل في إجراءات تسليمها، مبنى المباحث الجنائية، ومشروع جهاز الأمن الوطني، ومشروع السوق المركزي لضاحية غرناطة.



ولابد من الإشارة إلى المشروعين الاستراتيجيين لقطاع شؤون المشاريع الإنشائية المستمرة من خطة التنمية والتي تخدم القطاع الصحي وهما مستشفى الولادة الجديد الجاري تنفيذه ومستشفى الأطفال وهو في طور التصميم، وكلاهما يحقق ركيزة «رعاية صحية عالية الجودة» من خلال برنامج جودة الخدمات الصحية وذلك بزيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية.



ما المعوقات والمشكلات التي تواجه مكتب التخطيط والمتابعة؟



٭ المعوقات هي نفسها التي تواجه مشاريع القطاع ومنها:



٭ طول الدورة المستندية نتيجة تعدد الجهات الخارجية الخاصة بأخذ بعض الموافقات.



٭ توحيد المدد الخاصة بإنجاز معظم المشاريع دون النظر إلى حجم ومواصفات كل مشروع على حدة.



٭ تأخر الموافقات والإجراءات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمشاريع.



٭ تأخر إجراءات استلام حدود المشروع من قبل بلدية الكويت.



٭ طول فترة الاعتمادات الخاصة بالميزانية.



٭ عدم وجود ميزانيات معتمدة من وزارة المالية وإعادة السير بإجراءات طرح المشاريع على القانون الجديد للجهاز المركزي للمناقصات ومتطلباته.



دراسة القضايا



ما الجديد لدى مكتب التخطيط والمتابعة من أعمال ومهام خلال الفترة المقبلة؟



٭ لدى المكتب الكثير من الأعمال نذكر منها على سبيل المثال، التنسيق مع الجهة المختصة فيما يخص دراسة القضايا والتحكيمات والمطالبات من الناحية الفنية، ومتابعة الأضرار التي قد يلحقها الغير بمرافق «الأشغال» او تلحقها الوزارة بمرافق الوزارات الأخرى، دراسة وتقدير احتياجات القطاع من القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق بشأن المشاركة في المعارض والمهمات التي تشارك بها الوزارة.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ نود التأكيد على أن إدارة التخطيط والمتابعة تشارك في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي وتسليمها للجهات المستفيدة، فالغاية من هذه المشاريع خدمة مختلف الهيئات والوزارات للمساهمة في دفع عجلة التنمية.



د.خديجة المطيري في سطور



٭ رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون المشاريع الانشائية.



٭ مستشار وخبير ومفاوض دولي معتمد.



٭ حاصلة على دكتوراه هندسة انشائية 2014.



٭ بكالوريوس هندسة مدنية كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت 1998.



٭ ماجستير هندسة مدنية كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت 2006.



٭ التخصص الدقيق: اساسات وادارة مشاريع جامعة الكويت.



٭ دبلوم كامبريدج الدولي لمهارات تقنية المعلومات 2009.



٭ دبلوم التحكيم الدولي جنيف 2015.



٭ مدرب معتمد في مجال ضبط الجودة في المختبرات التحليلية.



٭ مدرب معتمد للآيزو 9001.



٭ معاير دولي للقوة وللحرارة.



٭ حاصلة على اكثر من 20 ورقة علمية محليا وعالميا من بريطانيا وكندا وماليزيا والامارات ومصر وغيرها.



٭ عضو في اكثر من جمعية ولجنة داخلية وخارجية.



٭ شاركت في أكثر من 44 مؤتمرا وندوة علمية محلية.



٭ شاركت في دورات تدريبية بتخصصات الهندسة المدنية «انشاءات وطرق ومواد بناء».



٭ مشاركات في أكثر من 40 لجنة فنية لاعتماد مواصفات جديدة.



٭ رئيس فريق عمل متابعة اعمال عقد الآيزو 17025و9001 للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث.



٭ رئيس اللجنة الفنية والقانونية للتحقيق في الملاحظات التي شابت عقد تشغيل وصيانة مبنى وزارتي الاشغال والكهرباء القرار رقم 2018/2399.



٭ لجنة تقصي الحقائق حول سيول الفحيحيل 2018.



٭ رئيس لجنة دراسة مطالبة خاصة بأعمال العقد هـ ص 126 لمشروع دراسة وتصميم شبكة خطوط مزارع العبدلي.