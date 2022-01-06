أمير زكي ـ كريم طارق



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ حملات لقطاع الأمن العام وبتعليمات من وكيل القطاع اللواء فراج الزعبي وذلك لمخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.



وبحسب مصدر أمني فقد أشرف مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي على حملة نفذت في أحد المجمعات التجارية في السالمية وتم إغلاق عدة محلات تجارية مخالفة من قبل بلدية حولي وبمساندة قوة تابعة لمديرية أمن حولي، وشارك في الحملة رئيس فريق طوارئ بلدية حولي ابراهيم السبعان.



وكان مصدر أمني أبلغ «الأنباء» بأن وزارة الداخلية بصدد البدء في الانتشار بالمجمعات التجارية الكبرى سواء في البوابات او في غرف المراقبة أسوة بما كان هو معمولا به قبل أسابيع، على ان يتم التشدد والتدقيق على اللون الأخضر أي قصر الدخول على المطعمين وكذلك التأكيد على التباعد وارتداء الكمامات.



كما تم تنفيذ حملات ميدانية في المجمعات والفنادق وجولات راجلة في محيط المناطق التي تشهد تجمعات مثل مناطق البر والمزارع بهدف التدقيق على الاشتراطات الصحية.



وأطلقت البلدية جولاتها الميدانية المكثفة لفرق لجان الاشتراطات الصحية بالمحافظات الست تزامنا مع توصيات مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر مؤشرات الوضع الوبائي ضمن نطاق السيطرة.



وكشف رئيس فريق طوارئ بلدية حولي ابراهيم السبعان عن قيام الفريق الرقابي بشن جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمجمعات التجارية بالاشتراطات الصحية والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في مواجهة المتحور «أوميكرون» والارتفاع في أعداد الإصابات بكوفيد خلال الأيام الماضية.



وأضاف السبعان أن الحملة التي شنتها اللجنة برفقة مديرية أمن حولي بقيادة اللواء عبدالله العلي، أسفرت عن إغلاق 5 محلات وتحرير 5 مخالفات وتوجيه 43 إنذارا لعدد من المحلات لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، مشيرا إلى ان الفريق سيقوم بإعادة التفتيش من جديد على تلك المحلات للتأكد من إزالتها هذه المخالفات تجنبا لإصدار قرار الإغلاق.



وناشد السبعان أصحاب المحلات والمجمعات ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لتجنب الوقوع في المخالفات التي تصل الى إغلاق المنشأة.



من جانبه، قال رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة عبدالله جابر إن الفرق الميدانية في مختلف المحافظات بدأت بتنفيذ جولات مكثفة للتأكد من مدى التزام رواد المجمعات بالاشتراطات الصحية بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح جابر أن الجولات الميدانية ستكون على مدار الساعة في مختلف المجمعات والأسواق، لافتا إلى أن هناك فرقا ثابتة في عدد من المجمعات التجارية الكبرى وسوق المباركية، إضافة إلى الفرق الجوالة التي تعمل على مدار الساعة في جولات عشوائية في الأسواق الموازية ومحلات التجزئة.



وأشار إلى أن الفرق ستتولى التدقيق على مدى التزام المحلات والمجمعات والأسواق الموازية بقرارات الاشتراطات الصحية السابقة، ومنها عدم السماح بدخول غير المطعمين للمجمعات وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمام وتطبيق التباعد الجسدي وتحديد الأعداد المسموح بها للدخول.