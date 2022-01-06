أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن تسجيل منطقة الصليبخات على شبكة المدن الصحية الإقليمية، يعد خطوة متقدمة في المجال الصحي والتوعوي، لافتا الى أن تشجيعنا وسعينا الى تسجيل وانضمام باقي مناطق العاصمة يأتي إيمانا منا في أهمية مبادرة المدن الصحية العالمية، والانضمام إليها يدفعنا الى الارتقاء في صحة الانسان في كافة المجالات الحياتية.



جاء كلام الخالد على هامش لقائه في ديوان عام المحافظة مع وفد وزارة الصحة المكلف بمبادرة المدن الصحية ممثلا في رئيس مكتب المدن الصحية في الوزارة د.آمال اليحيى، ومديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية د.دينا الضبيب، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي المكتب الى جانب حضور مختار منطقة الصليبخات حسين أبوشيبة، وذلك للتوقيع على نموذج تسجيل منطقة الصليبخات على شبكة المدن الصحية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.



وقال الخالد إن منطقة الصليبخات تعتبر المنطقة السادسة من بين مناطق العاصمة والـ 12 على مستوى الكويت التي تسجل على شبكة المدن الصحية الإقليمية بعد مناطق اليرموك والعديلية والسرة والشامية والضاحية.



من جانبها، أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.آمال اليحيى على اهتمام وزارة الصحة بالارتقاء بصحة الإنسان في كل المجالات، مشيرة الى أن مبادرة المدن الصحية تأتي في هذا الاتجاه.



وفي سياق متصل، اجتمع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في غرفة الاجتماع في ديوان عام المحافظة صباح امس مع لجنة مدينة الدعية الصحية وذلك لبحث ومناقشة السبل الكفيلة للدفع في تسجيل منطقة الدعية على شبكة المدن الصحية الاقليمية.