تحتفل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بافتتاح منفذ بيع مخبز اليرموك بشكله وحلته الجديدة، والمنفذ الجديد مصمم بطريقة جديدة كليا حيث يمنح العملاء تجربة مختلفة أثناء التسوق، ويحتوي المنفذ الجديد على تشكيلة واسعة وفريدة من المنتجات المتنوعة مرتبة بأسلوب إبداعي، ولأول مرة يمثل القسم الجديد الخاص بالمخبوزات الطازجة ليقدم للعملاء تجربة تذوق مختلفة، يعيش العميل تجربة كاملة من الحماس والمتعة خلال تسوقه.



وخلال حفل الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي مطلق الزايد: يهمنا ولاء العملاء وتقديم تجربة مرضية لهم.

وهو ما يتيح لنا فرصة تلبية الطلب المتزايد وتوسيع خدماتنا الممتازة لمجموعة أوسع من المتسوقين.

وأضاف أن افتتاح فرع منفذ بيع اليرموك بشكله الجديد يأتي تتويجا لنجاحات الشركة وثمار جهود فريق عمل متكامل من الكوادر الوطنية المخلصة.



وأضاف الزايد «ان المخبز في شكله الجديد يطبق أحدث الأنظمة الصحية المتطورة والمعايير الدولية بما يضمن وصول المنتج إلى المستهلك بألذ طعم وبأعلى جودة، مشيرا الى أنه لأول مرة هناك قسم خاص بالمنتجات الطازجة، كما زود المخبز بفريق عمل متخصص تم اختياره بعناية لتقديم أفضل خدمة لجميع العملاء».