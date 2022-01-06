قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد مع عدد من قياديي وضباط قطاع الوقاية صباح امس بزيارة لعدد من المصانع الوطنية في منطقة صبحان.



وقال اللواء خالد عبدالله في تصريح صحافي أثناء الجولة ان هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات الكويتية لتحقيق رؤية قوة الإطفاء العام في مجال التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والتأكد من استيفاء المنشآت والمباني لشروط السلامة والوقاية من الحريق.



كما بين أن قوة الإطفاء العام تعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كفريق واحد من أجل تحقيق حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحريق.



وأكد عبدالله أن الأمن الصناعي والأمن الوقائي هما وجهان لعملة واحدة.