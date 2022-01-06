قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.عبدالله العازمي إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وخطورة متحور «أوميكرون» التي تتصاعد الإصابة به يستدعي العودة إلى نظام التعليم الإلكتروني للحد من انتشار المتحور الجديد.



وأوضح العازمي أن وزارة الصحة أعلنت أمس ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد متحور «أوميكرون» وتم رصدها فعليا بالكويت قد ارتفعت لـ 12 إصابة، إضافة إلى أن الحالات المصابة بالسلالة القديمة «كوفيد-19» كانت قد قاربت الألف إصابة بداية الأسبوع الجاري ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة وكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا المتحور الخطير.