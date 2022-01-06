آلاء خليفة



أعلنت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عن بدء موسمها الثقافي والاجتماعي لعام 2022 بإقامة مجموعة من الدورات التدريبية لمنتسبي الجمعية وإداريي المؤسسات التعليمية والأكاديمية.



وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم إن الجمعية بصدد إقامة فعالياتها الثقافية والاجتماعية والدورات التدريبية وفق الاشتراطات الصحية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف أن الهدف من إقامة الدورات تأهيل موظفي وإداريي المؤسسات التعليمية لإكساب الإداريين المهارات التكنولوجية والتقنية والفنية والإدارية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، من أجل القيام بأعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه.



وأشار الحضرم إلى أن الجمعية تسعى إلى توقيع اتفاقية التعاون مع أحد المراكز الأكاديمية المتخصصة في مجال التدريب المهني المعترف بها من المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال الاعتراف الأكاديمي ومنظمة اليونيسكو للشراكة في مجال التدريب وتأهيل منتسبي الجمعية وإعطاء شهادة معترف بها محليا ودوليا وعالميا ومحليا، مشيرا إلى إدارة الجمعية تسعى لتقديم الأفضل دائما لمنتسبي المؤسسات التعليمية.



وذكر أن من بين تلك الدورات «دورة تأهيل موظفي المؤسسات التعليم العام والتعليم العالي للدخول في المنافسة على الوظائف القيادية والإشرافية بجهات العمل، وإكسابهم جميع مهارات اللوائح والقوانين الخاصة بالأعمال القيادية والإشرافية وفق احتياجات العمل ومتطلباتهم في كل جهة على حدة».



واختتم الحضرم بالتأكيد على أن الجمعية ستظل الداعم الأول والأخير لجميع منتسبي المؤسسات التعليمية، والمطالبة بحقوقهم الوظيفية، داعيا مسؤولي وزارتي «التربية» و«التعليم العالي» وجامعة الكويت والهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب الى التركيز على تنمية وتطوير الكوادر البشرية والإدارية للإسهام في النهوض بقطاع التعليم في البلاد.