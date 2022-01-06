أعلن عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.تركي المطيري، عن بدء التسجيل في دورات العمادة للفصل الربيعي 2021 /2022، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 حتى الخميس الموافق 27/1/2022، موضحا أن الدورات المطروحة تتضمن دورات باللغتين التركية والإنجليزية ولغة الإشارة، وتأسيس اللغة العربية للأطفال، ودورات تجويد القرآن، والذكاء التكنولوجي، وفن الخزف، والرسم الهندسي، بالإضافة إلى دورة الدفاع عن النفس للأطفال ودورتي الخياطة والتفصيل لكل من النساء والرجال، وغيرها من الدورات التي تخدم المجتمع.