عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، بقسميه العلمي والأدبي أمس، اختباراتهم والتي تختتم يوم الثلاثاء القادم على أن تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الاثنين 24 يناير الجاري، بينما ستقوم مدارس المرحلة الابتدائية برفع نتائج طلبتها للفترة الدراسية الأولى اليوم الخميس على موقع وزارة التربية.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية ميدانية مطلعة لـ «الأنباء» أن الإدارات المدرسية بالتعاون مع المناطق التعليمية والتربية تكثف جهودها للخروج بأقل «خسائر» وهو عدد الطلبة الذين يقدمون اختبارات مؤجلة في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن ذلك بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وإغلاق فصولهم خاصة مع زيادة الإعداد والذي أقلق المسؤولين في المناطق التعليمية والوزارة.