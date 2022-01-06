عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية وشركة نفط الكويت، أقيم صباح أمس الأربعاء سحب أسماء الفائزين في مسابقة 6 نوفمبر بمناسبة ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة جراء الغزو العراقي الغاشم، فيما تم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة من المعلمين والمتعلمين برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد بحضور عدد من ممثلي شركة نفط الكويت ووزارة التربية.

وقد تمت خلال الاحتفالية مناقشة تنظيم المسابقة الثقافية 6 نوفمبر جراء الغزو العراقي الغاشم على الكويت.



وأشاد المقصيد بالدور الذي يقوم به العاملون في شركة نفط الكويت وذلك بمبادرتهم الرائعة للشراكة المجتمعية مع وزارة التربية من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، مشيرا الى أن المشاركة كانت ممتعة جدا ومبشرة للقادم من المسابقات التثقيفية، فيما قدم جزيل شكره وامتنانه لجميع العاملين بوزارة التربية وشركة النفط على جهودهم المبذولة خلال الجائحة وإلى الإدارات المدرسية المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية.



بدوره، أشار رئيس قسم الأنشطة الثقافية حسين العجمي إلى انه تم سحب أسماء الفائزين بمسابقة 6 نوفمبر لإطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة جراء الغزو العراقي الغاشم على الكويت بالتعاون مع شركة نفط الكويت، موضحا أن عدد الفائزين بالمسابقة هم 5 معلمين و5 طلاب من أصل 800 متقدم للمسابقة، فيما تمت عملية الفرز لأسماء الفائزين على أن يتم تكريمهم في الأيام المقبلة.

حضر الاحتفالية مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام بشركة نفط الكويت محمد البصري ورئيس فريق عمل العلاقات العامة بشركة النفط نورة الصولة ومن العلاقات العامة والإعلام من شركة النفط عبدالعزيز العتيبي.