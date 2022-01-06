البديوي: المتميزون يسهمون في وضع اسم الكويت بالخارطة التنافسية العالمية

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر البديوي استضاف نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.رشيد العنزي حفل قطاع الأبحاث المقام لتكريم الفائزين بجوائز الأبحاث في جامعة الكويت، وهي جائزة الباحث المتميز وجائزة أفضل باحث من الشباب وجائزة طلبة الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2021/2020، في قاعة مجلس الجامعة الحرم الجامعي - الخالدية.



وذلك بحضور مساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث د.علي راشد المطيري، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر البديوي بالفائزين المتميزين بجوائز الأبحاث في جامعة الكويت، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا بالنشر المتميز يحققون به النجاح المهني، ويسهمون به لرفعة جامعة الكويت ووضع اسم الكويت في الخارطة التنافسية العالمية والتميز البحثي، مثمنا دورهم الفعال كمفكرين متخصصين في توجيه الأساتذة الجدد المنضمين للجامعة على التنافس بالبحث العلمي، ومتمنيا منهم المساهمة في وضع خطة ومقترحات على مستوى الإدارة الجامعية ممثلة بقطاع الأبحاث لتطوير الإنتاج البحثي من ورش عمل، ومؤتمرات داخلية، وتطوير فرق بحثية مشتركة للوصول للتميز البحثي.



من جانبه، بارك د.رشيد العنزي للفائزين بجوائز الأبحاث المتميزين، مؤكدا حرص قطاع الأبحاث على الارتقاء بالبحث العلمي وتشجيع ودعم الباحثين المتميزين والاستفادة من هذه البحوث التي تخدم المجتمع، متمنيا أن تصب هذه البحوث في تطوير بلدنا الكويت وخدمة أبنائه، ومثمنا حرص قطاع الأبحاث لدعم أكبر عدد من الأبحاث الجامعية التي ترفع اسم الكويت وتطبق رؤيتها لسنة 2035 نحو اقتصاد معرفي متميز، حيث تم تكريم الفائزين بهذه الجوائز المتميزة التي جاءت تقديرا من قطاع الأبحاث لجهودهم العلمية والبحثية المتميزة، وتأتي جوائز الأبحاث التي يقدمها القطاع كأحد أهم الحوافز التي يدعم بها مسيرة البحث العلمي المتميز الذي سيعمل على رفع مكانة جامعة الكويت وتصنيفها العلمي والبحثي عالميا.



وفيما يلي أسماء الفائزين بالجوائز البحثية بفئاتها الثلاث:



٭ الفائزون بجائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2020/2021:



الأستاذ الدكتور عثمان حمود الخضر - قسم علم النفس - كلية العلوم الاجتماعية.



د.عبدالله جواد سلطان - قسم الإدارة والتسويق- كلية العلوم الإدارية.



د.نايف نزال الشمري - قسم الاقتصاد- كلية العلوم الإدارية.



٭ الفائزون بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2020/2021:



د.حنين الغبرا - قسم الإعلام - كلية الآداب.



د.عائشة أحمد العازمي - قسم الإدارة التربوية - كلية التربية.



د.مشاري عبدالعزيز الناهض - قسم الإدارة والتسويق- كلية العلوم الإدارية.



كما تم تكريم الفائزة بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2020/2021:



د.فاطمة حسين العوضي - قسم الكيمياء الصيدلية - كلية الصيدلة.



وتم خلال الحفل تقديم جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا - درجة الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021 للكليات العلمية وحصلت عليها:



نورة مشاري المطيري - قسم علم الأحياء المجهرية - كلية الطب.



وجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا - درجة الماجستير للكليات العلمية وحصل عليها كل من:



مريم عابي عبتدون - قسم الكيمياء - كلية العلوم.



الشيماء أحمد الكندري - قسم علم الأدوية التطبيقي - كلية الصيدلة.