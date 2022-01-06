أعلن البنك الأهلي الكويتي عن شراكته مع «لوياك» لرعاية برنامج صغار لوياك «Little LOYACers»، وذلك بحضور فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي، وفتوح الدلالي عضو مجلس إدارة تنفيذي لوياك، ومنى زعيتر من لوياك، وصقر بن علي من البنك الأهلي.



وبرنامج صغار لوياك مصمم لتعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال ومهارات التعامل مع الآخرين، ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، حيث يقدم جلسات تثقيفية ورحلات ميدانية وأنشطة ثقافية ورياضية ولياقة بدنية وورش عمل تركز على الفنون والطهي وغير ذلك الكثير.



وفي هذا السياق، أفاد فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي: نفخر ونعتز بشراكتنا مع «لوياك» في برنامج صغار لوياك، حيث تعد الشراكة المستمرة بين البنك الأهلي الكويتي ولوياك من الأهمية بمكان نظرا لحرص البنك وإيمانه بضرورة العمل مع الشباب الكويتي، فهم قادة المستقبل.



وأضاف: نبحث باستمرار عن طرق لتطوير المواهب المحلية وتمكين الأطفال في الكويت لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، ونحن نهدف من خلال دعمنا لبرنامج صغار لوياك إلى رعاية الأطفال ودعمهم بالإضافة إلى غرس الشغف والشعور بالمسؤولية الاجتماعية في سن مبكرة جدا.