في إطار النجاح الكبير الذي حققه حساب الحصاد الإسلامي، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إعادة إطلاق الحساب بعد إضافة مجموعة جديدة من المزايا الفريدة، التي تعد أكثر ملاءمة لتطلعات العملاء، وهو ما يتماشى مع التزام البنك بتطوير خدماته باستمرار، وحرصه على الحفاظ على رضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة، وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.



وبمناسبة إعادة إطلاق حساب الحصاد الجديد، أفادت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد: في إطار التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه، فإننا نواصل العمل على تحسين منتجاتنا وخدماتنا بحيث نلبي توقعات عملائنا، ولهذا نقوم بمراجعة وتحسين العروض التي نقدمها بشكل مستمر.