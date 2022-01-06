وقّع جهاز حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق وتوطيد أواصر التعاون المشترك.



وقال الجهاز في بيان صحافي إنه تم توقيع مذكرة التعاون بين كل من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أ.د.راشد شبيب العجمي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل سعد المانع، بحضور كل من المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة د.عبدالله صالح العويصي، ومن الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله المشعل، وعضو مجلس الإدارة بندر بورسلي، والرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك راشد بورسلي، والمستشار الإعلامي للجمعية عبدالله دخيل العنزي.



وبين الجهاز أن المذكرة تتضمن التعاون المشترك في البيانات والمعلومات من خلال التعاون بين جهاز حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك بهدف رفع مستوى المنافسة والحفاظ على حماية المستهلكين من الاستغلال نتيجة الممارسات الخاطئة أو الضارة بالمستثمرين في الأسواق والسعي لتطوير قدرات الجهاز في الحصول على البيانات التي تساعد في الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة قبل حدوثها والتنبؤ بها، وتبادل الخبرات العلمية بما يعود بالنفع على ضمان حماية المستهلك من تلك الممارسات الضارة التي تؤثر على المستهلكين في السوق.